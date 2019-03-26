В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

Новости Беларуси. Предложить идею и получить финансирование. Гродненский университет имени Янки Купалы повышает предпринимательскую активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вузе объявлен конкурс стартапов. Студентка 4-го курса инженерно-строительного факультета Дарья Романовская предложила дать вторую жизнь пластиковым пакетам. В университетской лаборатории девушка разработала специальный состав, из которого можно производить самые различные изделия. Например, тротуарную плитку, поилки для животных и даже «лежачих полицейских».

По предварительным подсчетам, такая продукция будет долговечна, устойчива к природным явлениям, проста в ремонте, а главное – вдвое дешевле своих аналогов.

Дарья Романовская, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Чтобы реализовать данный проект, требуется оборудование, которое не задействовано в рабочем процессе, например, как на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке уже производят тротуарную плитку. И на данный момент они не могут предоставить оборудование для производства другой продукции. Поэтому данный проект заключается в том, чтобы найти инвесторов.

Преподаватели на мастер-классах помогут оформить проект, составить грамотный бизнес-план, который сможет заинтересовать инвесторов.

Юрий Романовский, проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

Университет наш движется в мировых тенденциях, это мировой тренд по созданию и функционированию предпринимательского университета. Созданы условия, для студентов, для того, чтобы они реализовали себя в создании различных инновационных проектов. Сегодня в технопарке можно получить возможность создать пробную партию или пробный образец, для того, чтобы потом его продвигать.