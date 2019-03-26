«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

Новости Беларуси. Подвиг хрупких женщин на полях сражений Второй мировой 26 марта вспоминали в музее Великой Отечественной войны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошел очередной этап акции «Беларусь помнит». Неофициальные источники называют эту войну самой женской. И тому есть несколько подтверждений.

Известно, что почти половина всех поданных прошений добровольцев были написаны девушками. В рядах армии воевали свыше миллиона женщин, а более 80 тысяч из них были офицерами.

Александра Кузнецова-Тимонова, кандидат исторических наук:

Была еще одна женщина, о которой почему-то очень мало данных – Мария Гольдштейн. Эта женщина первая в Республике Беларусь начала водить тяжелые паровозы, тяжелые грузовые составы. Соответственно, среди первых она была мобилизована в эти колонны особого резерва. И маленькая деталь. Когда началась война, у нее был маленький сын, ей не с кем было его оставить. Всю войну, 4 года, она провозила его с собой в теплушке. Сына и домашнюю кошку. То есть можно сказать, они воевали всей семьей.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

На наш взгляд, мы недостаточно оценили ту роль, которую играли женщины в Великой Отечественной войне. Конечно, мы всегда говорим, великий народ. Но женщинам всегда немножко сложнее, потому что одновременно с тем, что нужно поддерживать семьи, нужно воспитывать детей, наши женщины принимали участие и в боевых действиях, и восстанавливали экономику, и держали экономику в основном на своих плечах они.