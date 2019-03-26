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Входной билет заменят канцтовары. На фестивале «Гений-шоу» в Минске соберут подарки для детей с синдромом Дауна

26 марта 2019 08:30
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«Гений-шоу» – под таким названием пройдёт 6-7 апреля в Минске Международный детский фестиваль в Театре эстрады. Юные участники будут сражаться в самых разных номинациях: вокал, хореография, мода, цирк и телевидение. Посмотреть на таланты и поболеть за них можно будет совершенно бесплатно.

Входной билет заменят канцтовары и прочие вещи первой необходимости, которые после отправятся к тем, кто в них нуждается. Проект, к слову, поддержали и многие белорусские «звёзды».

Подробности благотворительного мероприятия рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный артист РБ – Евгений Крыжановский и директор фестиваля – Ольга Прилюбко.

Как пришла идея подобного шоу?

Ольга Прилюбко, директор Международного детского фестиваля «Гений-шоу»:
Мы решили, что всё гениальное – просто! Поэтому «Гений-шоу» – это место встречи талантливых и гениальных детей. Наши двери открыты для таких детей.

Входной билет заменят канцтовары. На фестивале «Гений-шоу» в Минске соберут подарки для детей с синдромом Дауна-1

Какие задачи ставят перед собой организаторы проекта?

Евгений Крыжановский, заслуженный артист РБ:
Задачи – показать наших детей. Слово «гений» не относится к ЕВгению. Все дети гениальные. Наши дети могут, умеют и должны показать то, что они умеют.

Какие номинации присутствуют на фестивале?

Евгений Крыжановский:
Есть юмор, хореография.

Ольга Прилюбко:
Есть театр, вокал, цирковое направление. Инструментальное творчество, хор.

Евгений Крыжановский:
Даже мода.

Ольга Прилюбко:
Для каждого ребёнка, в зависимости от просмотренного материала, будет предоставлена определённая номинация, где он сможет проявить себя.

Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?

Ольга Прилюбко:
Каждый наш фестиваль, каждая наша программа, каждое наше выступление – это всегда благотворительный момент. И в этом году мы будем собирать подарки для детей с синдромом Дауна. У нас на сайте, прямо, мы не постеснялись и разместили всё им необходимое, перечень товаров. И поэтому двери на фестиваль открыты для всех, но если вы принесёте что-то из этого списка, то мы с удовольствием всё это отдадим им. И эти дети тоже принимают участие у нас в фестивале, они тоже выходят на сцену.

# Особенные дети # общество # Евгений Крыжановский # Ольга Прилюбко

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