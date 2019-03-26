Входной билет заменят канцтовары. На фестивале «Гений-шоу» в Минске соберут подарки для детей с синдромом Дауна

Ольга Прилюбко, директор Международного детского фестиваля «Гений-шоу»: Мы решили, что всё гениальное – просто! Поэтому «Гений-шоу» – это место встречи талантливых и гениальных детей. Наши двери открыты для таких детей.

Входной билет заменят канцтовары и прочие вещи первой необходимости, которые после отправятся к тем, кто в них нуждается. Проект, к слову, поддержали и многие белорусские «звёзды».

«Гений-шоу» – под таким названием пройдёт 6-7 апреля в Минске Международный детский фестиваль в Театре эстрады. Юные участники будут сражаться в самых разных номинациях: вокал, хореография, мода, цирк и телевидение. Посмотреть на таланты и поболеть за них можно будет совершенно бесплатно.

Какие задачи ставят перед собой организаторы проекта?

Евгений Крыжановский, заслуженный артист РБ:

Задачи – показать наших детей. Слово «гений» не относится к ЕВгению. Все дети гениальные. Наши дети могут, умеют и должны показать то, что они умеют.

Какие номинации присутствуют на фестивале?

Евгений Крыжановский:

Есть юмор, хореография.

Ольга Прилюбко:

Есть театр, вокал, цирковое направление. Инструментальное творчество, хор.

Евгений Крыжановский:

Даже мода.

Ольга Прилюбко:

Для каждого ребёнка, в зависимости от просмотренного материала, будет предоставлена определённая номинация, где он сможет проявить себя.

Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?

Ольга Прилюбко:

Каждый наш фестиваль, каждая наша программа, каждое наше выступление – это всегда благотворительный момент. И в этом году мы будем собирать подарки для детей с синдромом Дауна. У нас на сайте, прямо, мы не постеснялись и разместили всё им необходимое, перечень товаров. И поэтому двери на фестиваль открыты для всех, но если вы принесёте что-то из этого списка, то мы с удовольствием всё это отдадим им. И эти дети тоже принимают участие у нас в фестивале, они тоже выходят на сцену.