Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:

Здесь такой вопрос: почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг? Ведь понятно любому, что это флаг, который скомпрометирован везде, за ним нет ничего. Ни святого, ни хорошего – ничего. Но они держатся за него до конца посиневшими пальцами – это их выражение. Почему? Очень просто. Потому что если пойти под этот флаг, все наши дедушки-герои, вся наша историческая память перечеркиваются. Все, они уже больше не герои, о них надо забыть. Кто становится героями? Те, кто воевал под этими флагами, это кто? Полицаи, изменники родины.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Хорошо, вам скажут те, кто живет сейчас в Украине: мы же живем под этим красно-черным, желто-синим? Сергей Гамолко:

Украина была на момент развала СССР 52 миллиона, сейчас, по официальным данным, 29. Это геноцид. Кирилл Казаков:

Геноцид, я согласен. Сергей Гамолко:

Закончу мысль. Под этим бчбшным флагом хорошо пойти в Польшу, под ним хорошо пойти под пана. У них красно-белый, и здесь красно-белый – и замечательно, и мы один народ, одна нация, пан будет нами рулить, все хорошо. Потеря независимости, потеря нации.