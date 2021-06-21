«Почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг?»
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
Здесь такой вопрос: почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг? Ведь понятно любому, что это флаг, который скомпрометирован везде, за ним нет ничего. Ни святого, ни хорошего – ничего. Но они держатся за него до конца посиневшими пальцами – это их выражение. Почему? Очень просто. Потому что если пойти под этот флаг, все наши дедушки-герои, вся наша историческая память перечеркиваются. Все, они уже больше не герои, о них надо забыть. Кто становится героями? Те, кто воевал под этими флагами, это кто? Полицаи, изменники родины.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Хорошо, вам скажут те, кто живет сейчас в Украине: мы же живем под этим красно-черным, желто-синим?
Сергей Гамолко:
Украина была на момент развала СССР 52 миллиона, сейчас, по официальным данным, 29. Это геноцид.
Кирилл Казаков:
Геноцид, я согласен.
Сергей Гамолко:
Закончу мысль. Под этим бчбшным флагом хорошо пойти в Польшу, под ним хорошо пойти под пана. У них красно-белый, и здесь красно-белый – и замечательно, и мы один народ, одна нация, пан будет нами рулить, все хорошо. Потеря независимости, потеря нации.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Это у нас уже было, поэтому не стоит к этому возвращаться. Возвращаемся к истории, которую надо внимательно... не только перелистывать страницы, но на всякий случай вникать в содержательную часть, что-то же там написано. Ведь одно и то же можно сказать различными словами. С одной стороны, как говорят в Польше на сегодняшний момент, Восточные Кресы и прекрасное присоединение. С другой стороны, кто знает это направление, – панская Польша и, извините, уничтожение белорусского народа. Береза-Картузская и некоторые другие направления, не будем расшифровывать.
Кирилл Казаков:
Да, это первый концлагерь на территории Беларуси появился.
Николай Бузин:
А мы все говорим, что немцы тут первыми и так далее. Были и до них. И главное – история должна быть, история должна делаться. И она делается нами с вами, нацией, государством. И никоим образом нельзя отдать эту возможность в чьи-либо другие руки. Наверное, так.
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