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Экипаж Вязовича вернул лидерство в общем зачёте ралли-марафона «Шёлковый путь»

15 июля 2025 17:27
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Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Сергея Вязовича замкнул тройку лучших на четвертом этапе ралли-марафона «Шелковый путь» и вернул себе лидерство в общем зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 июля гонщики преодолели без малого 237 километров из Улан-Удэ в Улан-Батор. Маршрут не из легких: холмистая степь, сложные повороты, быстрые тропы, спуск в горную лощину и финальный рывок по плато. На протяжении всей дистанции участники продемонстрировали яркую борьбу и бескомпромиссную конкуренцию. 

Наш пилот показал третье время, справившись за 2 часа 22 минуты и 21 секунду. Тем не менее Вязович вернул себе первое место в генеральной классификации. 

16 июля предстоит проехать почти 210 километров. Заключительный этап ралли финиширует в Горно-Алтайске 22 июля.

# Спортивные соревнования

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