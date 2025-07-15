Экипаж Вязовича вернул лидерство в общем зачёте ралли-марафона «Шёлковый путь»

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Сергея Вязовича замкнул тройку лучших на четвертом этапе ралли-марафона «Шелковый путь» и вернул себе лидерство в общем зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 июля гонщики преодолели без малого 237 километров из Улан-Удэ в Улан-Батор. Маршрут не из легких: холмистая степь, сложные повороты, быстрые тропы, спуск в горную лощину и финальный рывок по плато. На протяжении всей дистанции участники продемонстрировали яркую борьбу и бескомпромиссную конкуренцию.

Наш пилот показал третье время, справившись за 2 часа 22 минуты и 21 секунду. Тем не менее Вязович вернул себе первое место в генеральной классификации.