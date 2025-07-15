Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал парного турнира в Румынии

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире категории 250 в Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска в тандеме с Анной Шишковой из Чехии прошли швейцарско-румынский дуэт Жиль Тайхманн – Ана Богдан. На викторию потребовалось 73 минуты и два сета. Победа с убедительным результатом 6:2; 6:2.

А вот Алена Фалей не смогла пробиться во второй круг «челленджера» в Португалии. В стартовом матче основной сетки землячка уступила представительнице США Ине Инуэ. Первый сет проходил в напряженной борьбе и завершился только на тай-брейке в пользу оппонентки.

Во второй партии белоруска выглядела более уверенно и взяла верх, однако в решающем игровом отрезке преимуществом вновь владела американка. Как итог поражение – 6:7, 6:3, 2:6. На определение сильнейшей девушкам потребовалось 2 часа и 42 минуты.