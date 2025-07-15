Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 5 лет

Документ был утвержден в рамках рабочей встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В дорожную карту вошли более 50 конкретных проектов. Это совместные инициативы в области промышленности, медицины, образования, культуры и туризма. В том числе обмен передовым опытом в сфере энергетики, цифровых технологий, организация стажировок и молодежных обменов. Тем для обсуждения немало, визит проходит в юбилейный год – 25 лет со дня подписания соглашения о побратимстве.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Вопросы, которые обсуждались в ходе визита и которые подписаны в рамках документов, дадут новый импульс, потому что они работают на будущее наших стран. Мы видим, что эти проекты интересны, и думаю, что будем расширять спектр направлений у нас. Вот сегодня проговаривали, можно работать и в области цифровых технологий. Здесь очень большие перспективы, и есть хорошие наработки и в Санкт-Петербурге, и в Минске, мы будем их отрабатывать и обязательно реализовывать.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Наши онкологические центры педиатрии уже между собой подписали соответствующие соглашения. Мы будем всячески содействовать, чтобы общались друг с другом, приезжали на стажировку на 5 лет. У нас план работы есть. Естественно, он будет корректироваться в зависимости от той или иной ситуации. Где-то мы будем опережать события.