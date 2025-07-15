Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона и обозначила приоритетные направления на будущее. Председатель федерации Александр Богданович в своем отчете кратко, но емко коснулся всех направлений деятельности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона и обозначила приоритетные направления на будущее. Председатель федерации Александр Богданович в своем отчете кратко, но емко коснулся всех направлений деятельности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня в стране почти 6,5 тысячи человек занимаются хоккеем. Такие цифры стали возможны в том числе и благодаря проекту «Хоккей идет к детям». Сезон стал рекордным и в клубных достижениях, минское «Динамо» впервые в истории прошло первый круг плей-офф КХЛ и создало конкуренцию ведущим командам России.
Также наши сборные успешно проявили себя и на международной арене. Чтобы сохранить и приумножить такие результаты, необходима активная работа не только в столице, но и регионах.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня из 24 медалей в детско-юношеском хоккее 20 из них заняли столичные школы. Поэтому вопросы есть у нас к работе регионов. Будем с ними работать, будем помогать им выстраивать правильную вертикаль, которая так или иначе необходима для той вершины айсберга, о которой мы сегодня с гордостью заявляли. И это не только рекорды хоккейного клуба «Динамо». Рекордное количество белорусских игроков, сыгравших в этом сезоне в НХЛ, это рекорды команды «Динамо-Шинник» в Молодежной хоккейной лиге.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Мы уделяем очень большое внимание детскому хоккею. Все условия для этого есть. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы сделать возможность нашей молодежи проявить себя в спорте. Подводя итоги к предыдущему сезону, мы уже готовы к новому и готовы удивлять. Мы планируем провести первый раз матч звезд, игру 3х3 в Солигорске. Даже зрители могут поучаствовать в выборе команды, какого игрока они видят в матче звезд.
Работа федерации признана удовлетворительной. Министерство спорта и туризма также высоко оценило труд организации. Заместитель министра Александр Барауля вручил адресное поздравление от главы спортивного ведомства.