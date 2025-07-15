Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона и обозначила приоритетные направления на будущее. Председатель федерации Александр Богданович в своем отчете кратко, но емко коснулся всех направлений деятельности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня в стране почти 6,5 тысячи человек занимаются хоккеем. Такие цифры стали возможны в том числе и благодаря проекту «Хоккей идет к детям». Сезон стал рекордным и в клубных достижениях, минское «Динамо» впервые в истории прошло первый круг плей-офф КХЛ и создало конкуренцию ведущим командам России. Также наши сборные успешно проявили себя и на международной арене. Чтобы сохранить и приумножить такие результаты, необходима активная работа не только в столице, но и регионах.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня из 24 медалей в детско-юношеском хоккее 20 из них заняли столичные школы. Поэтому вопросы есть у нас к работе регионов. Будем с ними работать, будем помогать им выстраивать правильную вертикаль, которая так или иначе необходима для той вершины айсберга, о которой мы сегодня с гордостью заявляли. И это не только рекорды хоккейного клуба «Динамо». Рекордное количество белорусских игроков, сыгравших в этом сезоне в НХЛ, это рекорды команды «Динамо-Шинник» в Молодежной хоккейной лиге.