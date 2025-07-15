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Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона

15 июля 2025 17:29
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Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона и обозначила приоритетные направления на будущее. Председатель федерации Александр Богданович в своем отчете кратко, но емко коснулся всех направлений деятельности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона-2

Сегодня в стране почти 6,5 тысячи человек занимаются хоккеем. Такие цифры стали возможны в том числе и благодаря проекту «Хоккей идет к детям». Сезон стал рекордным и в клубных достижениях, минское «Динамо» впервые в истории прошло первый круг плей-офф КХЛ и создало конкуренцию ведущим командам России. 

Также наши сборные успешно проявили себя и на международной арене. Чтобы сохранить и приумножить такие результаты, необходима активная работа не только в столице, но и регионах.

Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона-4

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня из 24 медалей в детско-юношеском хоккее 20 из них заняли столичные школы. Поэтому вопросы есть у нас к работе регионов. Будем с ними работать, будем помогать им выстраивать правильную вертикаль, которая так или иначе необходима для той вершины айсберга, о которой мы сегодня с гордостью заявляли. И это не только рекорды хоккейного клуба «Динамо». Рекордное количество белорусских игроков, сыгравших в этом сезоне в НХЛ, это рекорды команды «Динамо-Шинник» в Молодежной хоккейной лиге.

Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона-6

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Мы уделяем очень большое внимание детскому хоккею. Все условия для этого есть. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы сделать возможность нашей молодежи проявить себя в спорте. Подводя итоги к предыдущему сезону, мы уже готовы к новому и готовы удивлять. Мы планируем провести первый раз матч звезд, игру 3х3 в Солигорске. Даже зрители могут поучаствовать в выборе команды, какого игрока они видят в матче звезд.

Работа федерации признана удовлетворительной. Министерство спорта и туризма также высоко оценило труд организации. Заместитель министра Александр Барауля вручил адресное поздравление от главы спортивного ведомства.

# Хоккей # Александр Богданович # Дмитрий Басков

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