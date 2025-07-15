Библия Скорины и современные технологии – чем удивила Нацбиблиотека участников форума «Дети Содружества»?

Как он прошел сегодня и что ребята увозят с собой не только в чемоданах, но и в сердцах, расскажет Патриция Станкевич.

Инициатива, которая завязывает нити многолетней дружбы. Около 800 молодых людей из разных уголков бывшего Советского Союза уже объединил культурно-образовательный проект «Дети Содружества», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на этот раз юбилейный форум принимала наша страна. Экскурсии, мастер-классы, тренинги, встречи со знаменитостями – программа была яркой и разнообразной. Ребята посещали достопримечательности, говорили об общей истории, встречались с лидерами мнений и просто весело проводили время. Каждый день в этой череде событий был неповторим.

Настоящий архитектурный бриллиант. Уже с утра здесь было много гостей. Участники проекта «Дети Содружества» побывали в главном книгохранилище страны – Национальной библиотеке. Уникальный внешний вид гостей поразил. Но куда интереснее было внутри...

Масштабы белорусского алмаза знаний впечатляют. Здесь хранят более 10 миллионов книг, рукописей, журналов. Их читателям доставляют с помощью необычного конвейера – телелифта. Эта система сокращает в несколько раз время от момента заказа до получения литературы. Прошлись по читальным залам, а их в библиотеке – 17, а также загадали желания у фонтана.

В программе юбилейного форума – диалоговые площадки. И сегодня молодежь встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Разговаривали о миролюбивой политике, дружбе народов, сохранении исторической памяти и приумножении экономического и культурного богатства стран Содружества.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы когда-то жили в одной общей стране, у нас общая история, которая связывает нас. И мы видим, насколько дружные ребята сегодня. Они не делят себя по национальностям, они общаются, дружат, с восторгом говорят о нашей родной Беларуси. И мы рады тому, что все, что делаем мы, старшие поколения, сегодня передаем нашим детям, которые, конечно, принимают это с огромной радостью.

Ради этого стоит жить и, конечно, делать все для того, чтобы молодежь наших стран дружила, чтобы они знали хорошо свою историю, умели ценить то настоящее, которое есть в наших странах.