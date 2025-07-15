Библия Скорины и современные технологии – чем удивила Нацбиблиотека участников форума «Дети Содружества»?
Инициатива, которая завязывает нити многолетней дружбы. Около 800 молодых людей из разных уголков бывшего Советского Союза уже объединил культурно-образовательный проект «Дети Содружества», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на этот раз юбилейный форум принимала наша страна. Экскурсии, мастер-классы, тренинги, встречи со знаменитостями – программа была яркой и разнообразной. Ребята посещали достопримечательности, говорили об общей истории, встречались с лидерами мнений и просто весело проводили время. Каждый день в этой череде событий был неповторим.
Как он прошел сегодня и что ребята увозят с собой не только в чемоданах, но и в сердцах, расскажет Патриция Станкевич.
Настоящий архитектурный бриллиант. Уже с утра здесь было много гостей. Участники проекта «Дети Содружества» побывали в главном книгохранилище страны – Национальной библиотеке. Уникальный внешний вид гостей поразил. Но куда интереснее было внутри...
Участники форума «Дети Содружества» посетили Национальную библиотеку Беларуси.
Масштабы белорусского алмаза знаний впечатляют. Здесь хранят более 10 миллионов книг, рукописей, журналов. Их читателям доставляют с помощью необычного конвейера – телелифта. Эта система сокращает в несколько раз время от момента заказа до получения литературы. Прошлись по читальным залам, а их в библиотеке – 17, а также загадали желания у фонтана.
Подробности в видео.
В программе юбилейного форума – диалоговые площадки. И сегодня молодежь встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Разговаривали о миролюбивой политике, дружбе народов, сохранении исторической памяти и приумножении экономического и культурного богатства стран Содружества.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы когда-то жили в одной общей стране, у нас общая история, которая связывает нас. И мы видим, насколько дружные ребята сегодня. Они не делят себя по национальностям, они общаются, дружат, с восторгом говорят о нашей родной Беларуси. И мы рады тому, что все, что делаем мы, старшие поколения, сегодня передаем нашим детям, которые, конечно, принимают это с огромной радостью.
Ради этого стоит жить и, конечно, делать все для того, чтобы молодежь наших стран дружила, чтобы они знали хорошо свою историю, умели ценить то настоящее, которое есть в наших странах.