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В ГАИ напомнили о соблюдении правил безопасности на дороге в период непогоды

15 июля 2025 17:39
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Красный уровень погодной опасности сохраняется сегодня в Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ГАИ напомнили о соблюдении правил безопасности на дороге в период непогоды-2

В Минске устраняют последствия сильного ливня. 15 июля на столицу обрушилась гроза с проливным дождем и шквалистым ветром. Из-за непогоды подтопило 17 участков дорог. Это отразилось на дорожном движении. В городе фиксировались 10-балльные пробки. Также наблюдались перебои в работе общественного транспорта.

В ГАИ напомнили о соблюдении правил безопасности на дороге в период непогоды-4

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
При ухудшении погодных условий водителям необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию до впереди двигающегося транспорта, избегать резких маневров и торможений. В случае отсутствия возможности продолжить движение им необходимо остановиться у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, а также внешними световыми приборами и переждать ливень.

Работники МЧС следят за обстановкой в режиме реального времени. Спасатели восемь раз привлекались для оказания помощи населению и организациям. По оперативным данным, пострадавших в результате непогоды нет.

# ГАИ # Правила дорожного движения # Правила безопасности # Погода в Беларуси

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