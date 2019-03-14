Почему низкие тарифы на такси – это тоже плохо?

Так, минский таксист запросил у иностранца за вояж из аэропорта в город 195 рублей. Превысив среднюю стоимость в пять раз.

Тема, которая оставляет равнодушными разве что приверженцев общественного транспорта – тарифы. Цены за поездки бьют рекорды, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Олег Радкевич, основатель службы такси:

Так как мы в очень жёсткой конкурентной среде, мы всегда смотрим по сторонам: что предлагают другие службы, что готов платить клиент.

Олег Радкевич – основатель одной из старейших служб такси в Минске. Конъюнктура рынка видоизменила компанию. Месяц назад служба внедрила приложение. Теперь поездки можно заказывать и оплачивать с телефона. И это – тренд, за которым будущее. Правда, и традиционные клиенты будут всегда. Сегодня по звонку происходит более 80% вызовов такси.

Дмитрий Боярович:

Я лично на выходных ехал, мне нужно было проехать с Кижеватова в Боровляны. Предварительно на Uber я посмотрел, что это стоит 18 рублей 70 копеек. В той точке, откуда мне нужно было выехать, стояло такси традиционное. Спросил, сколько будет до Боровлян доехать. Мне говорят: «Сколько Вы хотите?» Говорю, зная, что Uber даёт 18.70: «Ну, рублей 20».

Водитель читал газету, ухмыльнулся и сказал: «Это – за город, рублей 30, не меньше». Говорю: «Так я вызову Uber». А он с невозмутимым видом говорит: «Да пожалуйста». И продолжил читать газету.

Возможно, он мог договориться со мной, на какой-то средний тариф. Почему он не проявил инициативу?