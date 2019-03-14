Можно ли в маршрутке перевозить стоящих пассажиров?

В правилах перевозки разбирались в программе «Специальный репортаж». Отдельная тема – перевозка пассажиров в маршрутках сверх нормы. То есть – стоя. Во многих случаях это – административное правонарушение. Так получается, что на него обе стороны – и водитель, и пассажир, особенно в час пик, идут сознательно. Дмитрий Боярович, СТВ:

Бывают ли случаи, когда стоя ездят в маршрутке?

Мужчина:

Бывает, да. Я с работы езжу каждый день в маршрутке. И наблюдаю такое, что ездят стоя люди. Забитая битком маршрутка. Дмитрий Боярович:

А поручни есть? Мужчина:

В некоторых есть. В большинстве – нет. Тормозит – резко падают все. И всё. Бьются.

Сергей Иванов, юрист:

Если пассажир видит, что в транспортном средстве поручни отсутствуют, то, соответственно, лучше воздержаться от такой поездки. С другой стороны, и водитель транспортного средства, который обязан знать, предназначено ли его транспортное средство для перевозки стоящих пассажиров или нет, в случае, даже если пассажиры изъявляют такое желание, не должен осуществлять такую перевозку, поскольку это влечёт за собой ответственность перевозчика. Только ответственность, о которой идёт речь, – для перевозчика едва ли ощутима. Штраф за провоз пассажира стоя – 12,5 рублей. Это половина базовой величины. И если у регулярного перевозчика лицензию (за многократные нарушения) могут отобрать, то у «заказного» её нет, в принципе.