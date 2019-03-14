Можно ли в маршрутке перевозить стоящих пассажиров?

В правилах перевозки разбирались в программе «Специальный репортаж».
Отдельная тема – перевозка пассажиров в маршрутках сверх нормы. То есть – стоя. Во многих случаях это – административное правонарушение. Так получается, что на него обе стороны – и водитель, и пассажир, особенно в час пик, идут сознательно.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Бывают ли случаи, когда стоя ездят в маршрутке?
Мужчина:
Бывает, да. Я с работы езжу каждый день в маршрутке. И наблюдаю такое, что ездят стоя люди. Забитая битком маршрутка.
Дмитрий Боярович:
А поручни есть?
Мужчина:
В некоторых есть. В большинстве – нет. Тормозит – резко падают все. И всё. Бьются.
Сергей Иванов, юрист:
Если пассажир видит, что в транспортном средстве поручни отсутствуют, то, соответственно, лучше воздержаться от такой поездки. С другой стороны, и водитель транспортного средства, который обязан знать, предназначено ли его транспортное средство для перевозки стоящих пассажиров или нет, в случае, даже если пассажиры изъявляют такое желание, не должен осуществлять такую перевозку, поскольку это влечёт за собой ответственность перевозчика.
Только ответственность, о которой идёт речь, – для перевозчика едва ли ощутима. Штраф за провоз пассажира стоя – 12,5 рублей. Это половина базовой величины.
И если у регулярного перевозчика лицензию (за многократные нарушения) могут отобрать, то у «заказного» её нет, в принципе.
Анастасия Семашко, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
В Германии неправильно припарковался – штраф 1000 Евро. Все выполняют. Никто неправильно не паркуется, да. А здесь ответственность – она такая символическая. И если раньше это был лицензируемый вид деятельности, то одна из мер, которые мы могли применять – это прекращение лицензии за грубые нарушения. Теперь этого нет.