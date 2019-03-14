«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?

Об онлайн-сервисах заказа такси рассказали в программе «Специальный репортаж». Уже даже не жалобы, а кровопролитные протесты водителей. Шофёры такси вышли на улицы в Испании, требуя прекратить работу в стране компании Uber.

Сервис с жёсткой демпинговой политикой оставляет их без куска хлеба. Таксист:

Во всех странах борются против Uber. Заботятся о своих таксистах, чтобы это и государство, и деньги, и лицензии, и карточки. Азербайджан, вообще, этот Uber не пустил.

Мнение о новых сервисах у Юрия – категоричное. Из-за них работать стало сложнее. Но менять сферу деятельности мужчина, всё равно, не намерен. На вопрос о том, есть ли у него в машине терминал для оплаты по карте, который, кстати, такси сейчас обязаны иметь, отвечает уклончиво. Таксист:

Пока нет. Вот, пойду ставить. Не просто пойду, а побегу. Хотели под нас подвести, в итоге я стал теперь – приложение. Столько всего в эту машину вложено. Машины, которые работают с помощью таких приложений, в Беларуси, по закону, обязаны быть обозначены, как такси. То есть хотя бы шашечками и наклейкой.

Другое дело, что проконтролировать это (точнее, сам процесс перевозки пассажира в ней) почти невозможно.

Сергей Иванов, юрист:

Ни Uber, ни другие компании, сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками. В отличие от операторов такси. Они оказывают только информационные услуги, связанные с предоставлением информации о местонахождении водителя, соответственно, водителю – информации о наличии пассажира, желающего воспользоваться его услугами. И не более того. Ответственность за пассажира в таком случае ложиться на ИП, с которым сотрудничает водитель Uber. Ну и конечно, на самого водителя. Он заинтересован в регулярном ТО, смене резины. Собственно, без этого его вовсе не возьмут на работу в компанию со штаб-квартирой в Амстердаме.