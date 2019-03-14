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«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?

14 марта 2019 17:50
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Об онлайн-сервисах заказа такси рассказали в программе «Специальный репортаж»

Уже даже не жалобы, а кровопролитные протесты водителей. Шофёры такси вышли на улицы в Испании, требуя прекратить работу в стране компании Uber.

«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?-1

Сервис с жёсткой демпинговой политикой оставляет их без куска хлеба. 

Таксист:
Во всех странах борются против Uber. Заботятся о своих таксистах, чтобы это и государство, и деньги, и лицензии, и карточки. Азербайджан, вообще, этот Uber не пустил.   

«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?-4

Мнение о новых сервисах у Юрия – категоричное. Из-за них работать стало сложнее. Но менять сферу деятельности мужчина, всё равно, не намерен. На вопрос о том, есть ли у него  в машине терминал для оплаты по карте, который, кстати, такси сейчас обязаны иметь, отвечает уклончиво.

Таксист:
Пока нет. Вот, пойду ставить. Не просто пойду, а побегу. Хотели под нас подвести, в итоге я стал теперь – приложение. Столько всего в эту машину вложено.

Машины, которые работают с помощью таких приложений, в Беларуси, по закону, обязаны быть обозначены, как такси. То есть хотя бы шашечками и наклейкой.

«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?-7

Другое дело, что проконтролировать это (точнее, сам процесс перевозки пассажира в ней) почти невозможно.

«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?-10

Сергей Иванов, юрист:
Ни Uber, ни другие компании, сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками. В отличие от операторов такси. Они оказывают только информационные услуги, связанные с предоставлением информации о местонахождении водителя, соответственно, водителю – информации о наличии пассажира, желающего воспользоваться его услугами. И не более того.

Ответственность за пассажира в таком случае ложиться на ИП, с которым сотрудничает водитель Uber. Ну и конечно, на самого водителя. Он заинтересован в регулярном ТО, смене резины. Собственно, без этого его вовсе не возьмут на работу в компанию со штаб-квартирой в Амстердаме.

«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?-13

Мужчина:
Так как Яндекс и Uber – это не белорусские организации, нужно сначала зарегистрироваться в Интернете. И в Интернете потом с тобой связываются из московского офиса. Там проверяют твоё водительское удостоверение и прочее. Называешь свои номера, данные. И они проверяют: в розыске машина, какие преступления совершал. Должна быть машина не старше 2002 года. Затем нужна медицинская справка с правом работы по найму. Чтоб был пройден техосмотр. После этого они тебе рекомендуют, в зависимости от того места, где ты живёшь, ближайший к твоему дому таксопарк или юридическое лицо, с которым они работают. Там с тобой разговаривают, какие условия работы. Договор подряда заключается. И там ты должен подписывать в конце каждого месяца акт выполненных работ, по итогам которого с тобой рассчитываются.

# Транспорт Беларуси # общество # Сергей Иванов

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