«Посадочный талон – это «филькина грамота». Эксперимент СТВ: проверили, как перевозят пассажиров «нерегулярщики»

Имеют ли юридическую силу посадочные талоны, Что значит «заказное» транспортное средство, разбирались в программе «Специальный репортаж».
Имеют ли юридическую силу посадочные талоны, Что значит «заказное» транспортное средство, разбирались в программе «Специальный репортаж».
Андрей Гладкий, заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Есть такие случаи, когда на сайте рекламируются услуги перевозки, в то же время не уточняется вид перевозки: в регулярном или в нерегулярном сообщении. Зачастую пассажиру предлагается воспользоваться некими посадочными талонами. Законодательством не предусмотрено наличие таких вот посадочных талонов. То есть пассажир уже должен задуматься о том, насколько легальна такая перевозка.
И по всей вероятности, она не соответствует законодательству и, возможно, даже незаконна такая перевозка.
Решаем проверить, как обслужит пассажира так называемый «нерегулярщик». Для этого бронируем место в пригородной маршрутке. С виду – опрятный микроавтобус с вай-фаем и мягкими креслами. Заходим в салон незадолго до отправления. Рассчитываемся с водителем и (пока единственные из семи пассажиров) просим билет.
Диалог корреспондента с водителем:
– Скажите, а вы чек даёте и билет? Мне для бухгалтерии надо. Даёте?
– Да-да-да. По приезду. Оплатите, дам. Могу сейчас вам дать.
– Спасибо.
– Посадочный заполните в бухгалтерию.
По мнению водителя, это – билет. На котором, впрочем, написано «посадочный талон».
В этой тайне за двумя печатями (обе из них принадлежат некоему ООО) просим разобраться представителя компании-перевозчика.
Вадим Жилинский, управляющий компании-перевозчика:
Посадочный талон – это «филькина грамота». Это может пойти в какой-то частной организации, но госструктуры не имеют права брать этот посадочный талон за обоснование поездки.
На принтере распечатали, линейкой оборвали.
Ну, а что такое печать? Ну, ООО – хорошо. По факту, вот этот билет и бумажка с печатью может быть основанием для контролирующих органов для выяснения, на каком основании вообще была совершена перевозка. Далее – чек. Товарный чек. Здесь не указано ни маршрута, ни номера маршрута, ни водителя.
Такой чек – это уход от налогов. Поездки просто не «видит» налоговая. Расчёты Ассоциации перевозчиков показывают: из-за этого бюджет страны недополучает порядка 20 миллионов рублей в год.
При этом такие проездные документы едва ли помогут пассажиру в случае непредвиденной ситуации.
Иван Алисейко, начальник управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Если вы забронировали место по телефону, потом вас по какой-то причине не взяли в поездку (раньше времени уехало транспортное средство либо не поехало, вообще), то фактически у вас нет заключённого договора и перевозчик вам ничем не обязан.
Вы остаётесь со своими проблемами один на один. Вы не сможете уехать, перевозчик вам не обязан предоставлять автомобиль. Вы будете своими силами искать, как вам добраться до места назначения.