«Посадочный талон – это «филькина грамота». Эксперимент СТВ: проверили, как перевозят пассажиров «нерегулярщики»

Имеют ли юридическую силу посадочные талоны, Что значит «заказное» транспортное средство, разбирались в программе «Специальный репортаж».

Андрей Гладкий, заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Есть такие случаи, когда на сайте рекламируются услуги перевозки, в то же время не уточняется вид перевозки: в регулярном или в нерегулярном сообщении. Зачастую пассажиру предлагается воспользоваться некими посадочными талонами. Законодательством не предусмотрено наличие таких вот посадочных талонов. То есть пассажир уже должен задуматься о том, насколько легальна такая перевозка. И по всей вероятности, она не соответствует законодательству и, возможно, даже незаконна такая перевозка.

Решаем проверить, как обслужит пассажира так называемый «нерегулярщик». Для этого бронируем место в пригородной маршрутке. С виду – опрятный микроавтобус с вай-фаем и мягкими креслами. Заходим в салон незадолго до отправления. Рассчитываемся с водителем и (пока единственные из семи пассажиров) просим билет. Диалог корреспондента с водителем:

– Скажите, а вы чек даёте и билет? Мне для бухгалтерии надо. Даёте?

– Да-да-да. По приезду. Оплатите, дам. Могу сейчас вам дать.

– Спасибо.

– Посадочный заполните в бухгалтерию. По мнению водителя, это – билет. На котором, впрочем, написано «посадочный талон». В этой тайне за двумя печатями (обе из них принадлежат некоему ООО) просим разобраться представителя компании-перевозчика.

Вадим Жилинский, управляющий компании-перевозчика:

Посадочный талон – это «филькина грамота». Это может пойти в какой-то частной организации, но госструктуры не имеют права брать этот посадочный талон за обоснование поездки. На принтере распечатали, линейкой оборвали. Ну, а что такое печать? Ну, ООО – хорошо. По факту, вот этот билет и бумажка с печатью может быть основанием для контролирующих органов для выяснения, на каком основании вообще была совершена перевозка. Далее – чек. Товарный чек. Здесь не указано ни маршрута, ни номера маршрута, ни водителя.

Такой чек – это уход от налогов. Поездки просто не «видит» налоговая. Расчёты Ассоциации перевозчиков показывают: из-за этого бюджет страны недополучает порядка 20 миллионов рублей в год. При этом такие проездные документы едва ли помогут пассажиру в случае непредвиденной ситуации.