Почему независимость Беларуси – самая большая проблема для Запада? Пообщались с наблюдателем из Болгарии

На выборах Президента работают более 480 зарубежных экспертов из более, чем 50 стран. Это представители различных международных организаций – СНГ, ШОС, ОДКБ, а также независимые эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на этапе мониторинга досрочного голосования они обратили внимание на высокий уровень организации электорального процесса. Выборы проходят спокойно, согласно избирательному законодательству и демократическим принципам – отмечают наблюдатели. Открытость, гласность и спокойствие – отличительные качества выборов в Беларуси, отметил независимый международный наблюдатель Красте Врачев. Белорусский народ самостоятельно выбирает своего будущего лидера, подчеркнул депутат парламента Болгарии. И вот небольшое интервью для нашего телеканала с европейским политиком. Об атмосфере на избирательных участках Влада Родовская, корреспондент:

Вы прибыли в Беларусь как независимый международный наблюдатель. Как вы оцениваете уровень подготовки к этой избирательной кампании? Что уже удалось посмотреть и удалось ли пообщаться с электоратом? Поделитесь вашими впечатлениями.

Красте Врачев, член болгарской политической партии «Возрождение», депутат парламента Болгарии, независимый международный наблюдатель:

Я считаю, что все очень хорошо сделано, очень профессионально. Обстановка такая спокойная, и люди принимают это так, как праздники. Самое важное, на следующие несколько лет, в которых держава будет развиваться и идти своим путем. «Независимость Беларуси – самая большая проблема для Запада» Влада Родовская:

После выборов в 2020 году, когда западные силы пытались провести в Беларуси государственные перевороты, у них это не получилось, началось очень сильное экономическое давление. В ответ на это Минск призывал и призывает к диалогу, но самое главное – на равных. Но, как видите, ничего не происходит. Как вы считаете, почему Западу так не нравится независимость Беларуси и стремление ее защищать свои интересы? Красте Врачев:

Я считаю это потому, что независимость Беларуси – самая большая проблема для Запада. Потому на Западе есть такая пропаганда, которая говорит, что здесь диктатор, здесь очень плохо все. Но когда люди приходят сюда, они смотрят, что вся пропаганда – ложь. То, как делает Беларусь, самое хорошее. Например, выборы на Западе очень плохие. Думаю, что здесь будет лучший честный выбор. Здесь люди понимают серьезность этих выборов. В Болгарии у нас есть проблема, потому что активность очень малая. «На Западе в последние десятилетия все нормальное превращалось в ненормальное» Влада Родовская:

Нас очень часто упрекают в отсутствии демократии и вспоминают об этом либо в период, либо незадолго до важнейших политических событий в нашей стране. И более того, западные политики уже успели, скажем так, не признать наши выборы. О чем, кроме как с иронией, говорить сложно, хотя на самом деле это совсем несмешно. Зачем Евросоюзу себя так дискредитировать?

Красте Врачев:

А какие выборы были в Румынии? Это честные выборы были? Или в Грузии? Я думаю, что пропаганда, когда встретится с реальностью здесь, в Беларуси, просто потерпит поражение. Я думаю, что здесь выборы лучше, как я сказал, чем в Западной Европе, в ЕС. Потому что на Западе в последние десятилетия все нормальное превращалось в ненормальное. Когда в Беларуси все нормально происходит, им не нравится. На Западе говорят, что есть свобода слова, но мы все знаем, что нет. Не можем говорить свободно, потому что если говорить свободно на Западе, то происходят проблемы в государстве. Влада Родовская:

Наши выборы нередко оценивают с политической точки зрения, хотя на самом деле нужно оценивать с правовой. Так делают ОБСЕ и другие западные политики и структуры. Как вы считаете, насколько это правильно? Красте Врачев:

Они говорят, что здесь диктатура, здесь политизированные выборы, но я думаю, что это неправда. То, что я вижу здесь, в Беларуси, реальность совершенно другая. Люди каждую минуту спокойны. Они общаются нормально, а в Европе это не так. «Надо снять санкции с Беларуси и России» Влада Родовская:

Болгарская партия «Возрождение» не разделяет позицию Евросоюза по отношению к Беларуси, но, несмотря на это, белорусско-болгарские отношения, на самом деле, не на самом высоком уровне развиты. Какие, может быть, вы видите направления и как, по-вашему, должно развиваться сотрудничество между нашими странами?