На избирательных участках в Минске работает более 420 выездных пунктов торговли

Ко дню выборов подготовилась и торговля. Только в Минске 26 января на избирательных участках работает более 420 выездных пунктов торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для минчан свою продукцию представили торговые сети, комбинат школьного питания, а также местные производители. Всю ночь они трудились, чтобы на прилавках был свежий товар. Покупателям предложат кондитерские изделия, выпечку и кулинарию. Кроме того, в местах торговли пройдут дегустации и промоакции.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Продукция всегда пользуется спросом. И люди приходят на избирательные участки. Когда выполняют свой основной гражданский долг, они же не уходят сразу. Они всегда остаются послушать культурную программу. И, конечно же, приобретают продукцию, где можно ее сразу и употребить на месте. Поэтому мы стараемся создать праздничную атмосферу и сделать для людей действительно праздник.

Предусмотрена и разнообразная культурная программа. В Минске на избирательные участки высадится звездный десант самых ярких исполнителей белорусской эстрады. За день они посетят все районы города, радуя избирателей лучшими хитами.