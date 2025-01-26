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Бесплатный проезд в городском общественном транспорте по всей Беларуси организован 26 января

26 января 2025 06:23
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Приятная опция для белорусов в этот важный день. 26 января проезд во всех видах городского общественного транспорта по всей стране бесплатный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте по всей Беларуси организован 26 января-2

Инициативу Центральной избирательной комиссии поддержали облисполкомы и Минский горисполком. Безусловно, этой удобной опцией воспользуются тысячи белорусов. Количество поездок в городском транспорте не ограничено.

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте по всей Беларуси организован 26 января-4

Александр Евсеев, председатель Комитета экономики Мингорисполкома:
Было принято решение, которое дает право жильцам города Минска и гостям столицы на бесплатный проезд как подземным транспортом, так и наземным, за исключением маршрутного такси и автомобилей-такси. Также бесплатный проезд организован пригородным транспортом – это 62 маршрута – оператором «Минсктранс».

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте по всей Беларуси организован 26 января-6

Александр Дворяков, первый заместитель генерального директора предприятия «Могилевоблтранс»:
В день проведения выборов Президента Республики Беларусь, 26-го числа, работа городского пассажирского транспорта в Могилеве и Могилевской области будет организована по графику рабочего дня. В данный день оплата за проезд взиматься не будет. По Могилеву и Могилевской области будет задействовано более 240 единиц техники – автобусов, и более 100 единиц – электротранспорта.

Бесплатный проезд 26 января действует в столичном метро, а также автобусах, троллейбусах и трамваях. Это в крупных городах. А в небольших райцентрах в городском транспорте сегодня не будет кондукторов.

# Выборы в Беларуси # Транспорт Беларуси # Общественный транспорт # Александр Евсеев

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