Бесплатный проезд в городском общественном транспорте по всей Беларуси организован 26 января

Приятная опция для белорусов в этот важный день. 26 января проезд во всех видах городского общественного транспорта по всей стране бесплатный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Евсеев, председатель Комитета экономики Мингорисполкома: Было принято решение, которое дает право жильцам города Минска и гостям столицы на бесплатный проезд как подземным транспортом, так и наземным, за исключением маршрутного такси и автомобилей-такси. Также бесплатный проезд организован пригородным транспортом – это 62 маршрута – оператором «Минсктранс».

Александр Дворяков, первый заместитель генерального директора предприятия «Могилевоблтранс»:

В день проведения выборов Президента Республики Беларусь, 26-го числа, работа городского пассажирского транспорта в Могилеве и Могилевской области будет организована по графику рабочего дня. В данный день оплата за проезд взиматься не будет. По Могилеву и Могилевской области будет задействовано более 240 единиц техники – автобусов, и более 100 единиц – электротранспорта.

Бесплатный проезд 26 января действует в столичном метро, а также автобусах, троллейбусах и трамваях. Это в крупных городах. А в небольших райцентрах в городском транспорте сегодня не будет кондукторов.