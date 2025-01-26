Опрос избирателей по методике экзитпол проведут на 320 участках для голосования

320 избирательных участков будут задействованы по всей стране для проведения масштабного опроса по методике экзитполов. Социологическое исследование охватит как крупные города, так и сельскую местность, что позволит получить более полное представление о настроениях избирателей и их предпочтениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в столице для этой цели определено около 80 участков.

Такая практика не нова и широко используется в разных государствах. Работать с избирателями будут специалисты Белорусского комитета молодежных организаций. Около тысячи интервьюеров проведут опросы сразу после голосования.

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

Мы уверены в том, что работа эта пройдет в штатном режиме. Все инструкции, необходимые на случай возникновения нештатных ситуаций либо каких-то непредвиденных происшествий, даны. Каждый интервьюер располагает телефонами как представителей органов внутренних дел, так и здравоохранения, председателей комиссий. То есть полный набор всей необходимой информации и полная инструкция о том, что нужно делать, если что-то происходит, у них есть. Мы мониторим всю обстановку, поэтому вся ситуация находится под контролем.

Это позволяет объективно оценить результаты выборов. Я уверена, что наши люди делают осознанный выбор за нашу сильную, процветающую Беларусь.