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Опрос избирателей по методике экзитпол проведут на 320 участках для голосования

26 января 2025 06:11
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320 избирательных участков будут задействованы по всей стране для проведения масштабного опроса по методике экзитполов. Социологическое исследование охватит как крупные города, так и сельскую местность, что позволит получить более полное представление о настроениях избирателей и их предпочтениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в столице для этой цели определено около 80 участков.

Опрос избирателей по методике экзитпол проведут на 320 участках для голосования-2

Такая практика не нова и широко используется в разных государствах. Работать с избирателями будут специалисты Белорусского комитета молодежных организаций. Около тысячи интервьюеров проведут опросы сразу после голосования. 

Опрос избирателей по методике экзитпол проведут на 320 участках для голосования-4

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:
Мы уверены в том, что работа эта пройдет в штатном режиме. Все инструкции, необходимые на случай возникновения нештатных ситуаций либо каких-то непредвиденных происшествий, даны. Каждый интервьюер располагает телефонами как представителей органов внутренних дел, так и здравоохранения, председателей комиссий. 

То есть полный набор всей необходимой информации и полная инструкция о том, что нужно делать, если что-то происходит, у них есть. Мы мониторим всю обстановку, поэтому вся ситуация находится под контролем.

Опрос избирателей по методике экзитпол проведут на 320 участках для голосования-6

Это позволяет объективно оценить результаты выборов. Я уверена, что наши люди делают осознанный выбор за нашу сильную, процветающую Беларусь.

Опрос избирателей по методике экзитпол проведут на 320 участках для голосования-8

Я хочу видеть страну, во-первых, счастливой, мирной. С нашим чутким, мудрым, умным руководством. И хочу, чтобы люди ценили то, что имеют.

Планируется, что сегодня будет опрошено свыше 12 тысяч белорусов. После завершения работы участков вся полученная информация будет передана в СМИ.

# Выборы в Беларуси

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