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Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку

13 июня 2022 11:07
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Новости Беларуси. Лето – традиционная пора различных фестивалей как районного масштаба, так и международного. Практически ни один уик-энд жаркого сезона не проходит в нашей стране без какого-либо форума или праздника. Это возможность показать белорусам все богатое наследие нашей культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку-1

Фестивали посвящают как событиям, так и людям, что становится настоящим брендом. К примеру, под Витебском уже в эту субботу, 18 июня, соберут областной фестиваль «Волоты Придвинья». Обещают даже двухметровый торт.

Виктор Пралич расскажет подробности.

Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку-4

Виктор Пралич, корреспондент:
Областной фестиваль уличного искусства «Волоты Придвинья» пройдет 18 июня под Витебском. Дата выбрана неслучайно. Это день рождения Федора Махнова. Известному великану исполнилось бы 144 года.

Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку-7

Первые два фестиваля прошли на уровне района. Два года назад ему придали статус областного. «Волоты Придвинья» – форум, посвященный самому высокому человеку, а по некоторым источникам даже на планете Земля. Федор Махнов – выходец из-под Витебска. Благодаря своему росту – это 285 сантиметров – он обрел популярность в цирковом искусстве. Выступал на различных европейских аренах, но после головокружительной карьеры вернулся на родину. Теперь его имени посвящен и фестиваль.

Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку-10

Екатерина Веретило, режиссер центра культуры Витебского района:
В нашей программе будут и конкурсные выступления. Будут соревноваться цирковые артисты, хореография. Концертные выступления артистов, приглашенных из Витебской области, хореографические коллективы. Праздничная дискотека, которая завершится световым и фаер-шоу. Программа насыщенная. Я думаю, каждый найдет место себе. Ежегодно в нашем фестивале принимает участие праправнук Федора Махнова. Это настоящий родственник, и в этом году Яков будет полноценным ведущим конкурсной программы.

Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку-13

Во время фестиваля будут работать различные площадки. К примеру, «Пир великана» удивит гостей блюдами из меню Федора Махнова. Кроме этого, по туристическому маршруту «Тропа великана» пройдет велопробег. Участники смогут посетить места, связанные с жизнью витебского Гулливера.

Виктор Пралич:
На фестивале выберут и самого высокого человека. Организаторы еще принимают заявки. Если ваш рост от 185 сантиметров, у вас есть шанс получить памятный приз.

# Фестиваль # общество # Виктор Пралич # Екатерина Веретило # Федор Махнов # Фотофакт

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