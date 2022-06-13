Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку

Новости Беларуси. Лето – традиционная пора различных фестивалей как районного масштаба, так и международного. Практически ни один уик-энд жаркого сезона не проходит в нашей стране без какого-либо форума или праздника. Это возможность показать белорусам все богатое наследие нашей культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестивали посвящают как событиям, так и людям, что становится настоящим брендом. К примеру, под Витебском уже в эту субботу, 18 июня, соберут областной фестиваль «Волоты Придвинья». Обещают даже двухметровый торт. Виктор Пралич расскажет подробности.

Виктор Пралич, корреспондент:

Областной фестиваль уличного искусства «Волоты Придвинья» пройдет 18 июня под Витебском. Дата выбрана неслучайно. Это день рождения Федора Махнова. Известному великану исполнилось бы 144 года.

Первые два фестиваля прошли на уровне района. Два года назад ему придали статус областного. «Волоты Придвинья» – форум, посвященный самому высокому человеку, а по некоторым источникам даже на планете Земля. Федор Махнов – выходец из-под Витебска. Благодаря своему росту – это 285 сантиметров – он обрел популярность в цирковом искусстве. Выступал на различных европейских аренах, но после головокружительной карьеры вернулся на родину. Теперь его имени посвящен и фестиваль.

Екатерина Веретило, режиссер центра культуры Витебского района:

В нашей программе будут и конкурсные выступления. Будут соревноваться цирковые артисты, хореография. Концертные выступления артистов, приглашенных из Витебской области, хореографические коллективы. Праздничная дискотека, которая завершится световым и фаер-шоу. Программа насыщенная. Я думаю, каждый найдет место себе. Ежегодно в нашем фестивале принимает участие праправнук Федора Махнова. Это настоящий родственник, и в этом году Яков будет полноценным ведущим конкурсной программы.