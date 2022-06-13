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«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле?

13 июня 2022 11:11
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С приходом тепла в Минске начинается сезон мотоциклистов. Любители двухколесного транспорта заполняют проспекты и магистрали, чтобы прокатиться с ветерком. Однако такие поездки могут закончиться печально, если пренебрегать простыми и общеизвестными правилами безопасного движения.

«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле? -1

Александр Гордиенко, майор милиции, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:
Несмотря на то, что в Минске установлено скоростное ограничение, большинство водителей двухколесных транспортных средств пренебрегают правилами дорожного движения. Превышение скоростного режима – во много раз возрастает угроза получения телесных повреждений при совершении дорожно-транспортных происшествий.

«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле? -4

Особенности мотоцикла таковы, что на высокой скорости его можно заметить лишь в последний момент. И именно в эти секунды происходит неминуемое: авария или ДТП. В этом сезоне на дорогах Минска уже зафиксировано 10 случаев переломов конечностей у водителей мотоциклов. И для некоторых из них этот сезон уже закончился, едва успев начаться.

«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле? -7

Александр Гордиенко:
Правила дорожного движения предписывают участникам дорожного движения, использующим двухколесное транспортное средство, передвигаться исключительно используя мотошлем. Причем обращено внимание, что мотошлем должен быть обязательно в застегнутом состоянии. В противном случае угроза получения телесных повреждений возрастает в разы.

«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле? -10



Причиной аварии на дорогах с участием мотоциклов часто становятся сами водители двухколесного транспорта, который может развивать скорость до 200 километров в час. Это при том, что на большинстве дорог Минска ограничение в 60 километров в час. Нарушения со стороны любителей полихачить ГАИ старается предотвратить систематическим контролем. К слову, сотрудники Госавтоинспекции рассказывают, что встречаются среди байкеров и бесправники.

«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле? -12

Алексей Шкут, лейтенант милиции, инспектор ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Во время повседневной службы постоянно проверяем водителей на соблюдение правил дорожного движения, проверяем документы, а также наличие техосмотра и соблюдение водителями скоростного режима.

Стоит понимать, что ни один радар и рейд ГАИ не убережет от катастрофы. Чтобы избежать аварий, нужно соблюдать скоростные нормы и быть бдительным на дороге.

# Мотоциклисты # общество # Александр Гордиенко # Алексей Шкут # Диана Лещенко # Фотофакт

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