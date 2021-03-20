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«Фатальных вещей очень мало, процентов десять». Зачем обращаются к астрологам?

20 марта 2021 11:53
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Заглянуть в будущее и узнать, что нас там поджидает, мечта многих. Кажется, что это шанс избежать ненужных поступков и знакомств, и при этом не упустить судьбоносную встречу. Полностью открыть все карты не получится. А вот узнать, когда наступит наиболее благоприятный период в жизни, вполне реально с помощью астрологии.       

Татьяна сменила ремесло переводчика и пришла к космической науке не только по зову сердца. Женщина уверена: звезды могут помочь во многих жизненных неурядицах.   

«Фатальных вещей очень мало, процентов десять». Зачем обращаются к астрологам?-1

Татьяна Чернышева, ведический астролог:
Фатальных вещей очень мало, это процентов десять. Фатальные вещи – это которые невозможно изменить. Все остальное, человек когда обращается, астролог подскажет. Вот, например, идет неблагоприятный период. Это что значит? Это значит, в это время нежелательно рисковать, брать кредиты. Можно сравнить: астрология – это как некий дорожный знак. Вот, допустим, «крутой поворот». Если вы не сбавляете скорость, высока вероятность, что вы улетите, перевернетесь и будет какая-то авария. Но вы про это знать не можете, а астрология вам это может подсказать. И поэтому человек, уже как бы руководствуясь этими знаниями, может как бы плыть по течению жизни, чтобы не сопротивляться, не идти против.

«Фатальных вещей очень мало, процентов десять». Зачем обращаются к астрологам?-4

А Александр уверен: астролог – это не только призвание, но и профессия. Особый дар не сваливается с небес. Для того, чтобы разбираться в звездах, нужно пройти узконаправленное обучение.

«Фатальных вещей очень мало, процентов десять». Зачем обращаются к астрологам?-7

Александр Савинкин, астролог: 
Астрология – это универсальный символический язык, который описывает все явления и процессы вокруг нас. Астролог, по сути, переводчик с языка символов на язык людей.

Астрологический прогноз не имеет ничего общего с услугами экстрасенсов. На кофейной гуще никто не гадает, здесь сугубо цифры и знаки.

«Фатальных вещей очень мало, процентов десять». Зачем обращаются к астрологам?-10

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# Гороскоп # общество # Татьяна Чернышева # Александр Савинкин # Фотофакт

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