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Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»

20 мая 2022 11:31
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Новости Беларуси. «Решение есть» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»-1

Бизнес на четвероногих. Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти.

Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»-4

В вольерах были выгрызены сетки. Видимо, собаки пытались выбраться.

Крошечный йорк против бездушного соседа. Зачем минчанин на глазах у детей убил их беззащитного любимца?

Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»-7

Завернули в пакет и выкинули в мусорный ящик. Я ее оттуда доставала.

Изверги или жертвы? Когда люди ведут себя как звери.

Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»-10

Только слабый человек может обращаться жестоко с животными.

Имеет ли границы человеческая жестокость и когда живодер становится маньяком?

Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»-13

Каждый человек, который совершил подобное деяние, жестокое обращение с животным, пошел ведь на сделку со своей совестью.

Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»-16

Люди и звери. Одни доверяют, другие убивают. Скандальные истории жестокого обращения с животными и надежда на новый закон.

«Решение есть!» Смотрите 20 мая, в 16:50, сразу после выпуска Новостей на СТВ.

# Вандализм и живодерство # общество # Фотофакт

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