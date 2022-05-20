Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»
Новости Беларуси. «Решение есть» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Бизнес на четвероногих. Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти.
В вольерах были выгрызены сетки. Видимо, собаки пытались выбраться.
Крошечный йорк против бездушного соседа. Зачем минчанин на глазах у детей убил их беззащитного любимца?
Завернули в пакет и выкинули в мусорный ящик. Я ее оттуда доставала.
Изверги или жертвы? Когда люди ведут себя как звери.
Только слабый человек может обращаться жестоко с животными.
Имеет ли границы человеческая жестокость и когда живодер становится маньяком?
Каждый человек, который совершил подобное деяние, жестокое обращение с животным, пошел ведь на сделку со своей совестью.
Люди и звери. Одни доверяют, другие убивают. Скандальные истории жестокого обращения с животными и надежда на новый закон.
«Решение есть!» Смотрите 20 мая, в 16:50, сразу после выпуска Новостей на СТВ.