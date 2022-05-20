Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти, а люди сами превращаются в зверей. Анонс проекта «Решение есть!»

Новости Беларуси. «Решение есть» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Бизнес на четвероногих. Когда под вывеской приюта скрывается фабрика смерти.

В вольерах были выгрызены сетки. Видимо, собаки пытались выбраться. Крошечный йорк против бездушного соседа. Зачем минчанин на глазах у детей убил их беззащитного любимца?

Завернули в пакет и выкинули в мусорный ящик. Я ее оттуда доставала. Изверги или жертвы? Когда люди ведут себя как звери.

Только слабый человек может обращаться жестоко с животными. Имеет ли границы человеческая жестокость и когда живодер становится маньяком?

Каждый человек, который совершил подобное деяние, жестокое обращение с животным, пошел ведь на сделку со своей совестью.