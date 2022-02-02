«Делали ли вы УЗИ молочных желёз?» Вот почему сейчас гораздо чаще удаётся выявить онкологию на ранней стадии
Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Насколько ответственны белоруски? Ведь не каждый доверит себе собственный осмотр. Как часто они посещают врача? И насколько чаще стали выявлять эти заболевания [рак молочной железы – прим. ред.] на ранних стадиях за последние, может быть, годы?
Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:
Благодаря скрининговым программам намного чаще. Первая, вторая стадии уже приближаются к 50 и больше процентам выявляемости. Белоруски очень ответственны. Я на приеме часто, хоть я не маммолог, но как онколог задаю этот вопрос: «Делали ли вы УЗИ молочных желез?» Наверное, одна из 30 пациенток может сказать, что никогда в жизни не выполняла. Хотя двоих детей родила и уже после 40 лет. Поэтому в целом ответственны, никаких вопросов.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Оксана, вы проходили какие-либо обследования?
Оксана Солонко-Порецкая:
Маммографию, да, я однажды проходила. Это было по инициативе мужа. Он прочитал статью, которую написали врачи. Они даже удивились, говорят: «Как вы к нам попали? У вас же все хорошо». Я говорю: «Меня муж отправил». – «Как здорово. Отработала наша статья». Поэтому, да, я проходила однажды.
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