«Делали ли вы УЗИ молочных желёз?» Вот почему сейчас гораздо чаще удаётся выявить онкологию на ранней стадии

Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Насколько ответственны белоруски? Ведь не каждый доверит себе собственный осмотр. Как часто они посещают врача? И насколько чаще стали выявлять эти заболевания [рак молочной железы – прим. ред.] на ранних стадиях за последние, может быть, годы?