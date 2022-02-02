«Люди не стесняются». Состоялся молодёжный форум работников леса и природопользования

Отрасль производит более 70 видов различных товаров из древесины, целлюлозы, бумаги и картона, обеспечивая замкнутый цикл изготовления и переработки сырья и материалов. Около 80 % продукции поставляется на рынки 75 стран мира. Об этом 2 февраля говорили в рамках первого молодежного форума работников леса и природопользования.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Их интересует то, что происходит в стране, но в политическом плане, производственном, как развиваются наши предприятия, что у нас с сырьевым обеспечением. Тем и вопросов очень много. И вот это нравится, что люди не стесняются. Молодежь у нас всегда – рупор и самое передовое население. Это очень нравится, импонирует, что люди активные и задают много вопросов.