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«Люди не стесняются». Состоялся молодёжный форум работников леса и природопользования

02 февраля 2022 13:10
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Новости Беларуси. Качественно новый уровень технологий: за пять лет объемы производства по деревообрабатывающим предприятиям увеличились почти в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди не стесняются». Состоялся молодёжный форум работников леса и природопользования-1

Отрасль производит более 70 видов различных товаров из древесины, целлюлозы, бумаги и картона, обеспечивая замкнутый цикл изготовления и переработки сырья и материалов. Около 80 % продукции поставляется на рынки 75 стран мира. Об этом 2 февраля говорили в рамках первого молодежного форума работников леса и природопользования.

«Люди не стесняются». Состоялся молодёжный форум работников леса и природопользования-4

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Их интересует то, что происходит в стране, но в политическом плане, производственном, как развиваются наши предприятия, что у нас с сырьевым обеспечением. Тем и вопросов очень много. И вот это нравится, что люди не стесняются. Молодежь у нас всегда – рупор и самое передовое население. Это очень нравится, импонирует, что люди активные и задают много вопросов.

«Люди не стесняются». Состоялся молодёжный форум работников леса и природопользования-7

На предприятиях концерна работают более 5 000 человек в возрасте до 31 года. Развитие кадрового потенциала – одна из важнейших задач.

# Государственная лесная политика # общество # Александр Пшённый # Фотофакт

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