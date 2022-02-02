«Товар был загружен в Польше». В Беларусь пытались провезти 22 тонны груш в обход эмбарго

Новости Беларуси. В обход продовольственного эмбарго в Беларусь пытались провезти 22 тонны польских груш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресекли незаконный ввоз брестские таможенники.

Фура следовала через пункт пропуска «Козловичи». Согласно товаросопроводительным документам, в грузовом отсеке авто находилась продукция из Турции оценочной стоимостью порядка 35 тысяч рублей.

Вера Базака, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:

В ходе проведения дополнительных форм таможенного контроля сотрудники установили, что фактически товар был загружен в Польше, а его отправителем является фирма из Словакии. По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по части 3 Статьи 15.5 КоАП Республики Беларусь. Товар возвращен на сопредельную территорию.