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«Товар был загружен в Польше». В Беларусь пытались провезти 22 тонны груш в обход эмбарго

02 февраля 2022 12:53
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Новости Беларуси. В обход продовольственного эмбарго в Беларусь пытались провезти 22 тонны польских груш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресекли незаконный ввоз брестские таможенники.

«Товар был загружен в Польше». В Беларусь пытались провезти 22 тонны груш в обход эмбарго-1

Фура следовала через пункт пропуска «Козловичи». Согласно товаросопроводительным документам, в грузовом отсеке авто находилась продукция из Турции оценочной стоимостью порядка 35 тысяч рублей.

«Товар был загружен в Польше». В Беларусь пытались провезти 22 тонны груш в обход эмбарго-4

Вера Базака, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:
В ходе проведения дополнительных форм таможенного контроля сотрудники установили, что фактически товар был загружен в Польше, а его отправителем является фирма из Словакии. По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по части 3 Статьи 15.5 КоАП Республики Беларусь. Товар возвращен на сопредельную территорию.

«Товар был загружен в Польше». В Беларусь пытались провезти 22 тонны груш в обход эмбарго-7

Отметим, с начала 2022 года белорусские таможенники уже вернули на сопредельные стороны 42 транспортных средства, в которых находилась продукция, запрещенная к ввозу на территорию Беларуси.

# Таможня Беларуси # общество # Вера Базака # Фотофакт

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