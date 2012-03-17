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Лукашенко поздравил президента Ирландии с национальным праздником – Днем Святого Патрика

17 марта 2012 13:43
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Новости Ирландии. История праздника уходит корнями в V век нашей эры. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров. Он окрестил тысячи людей, создавал монастыри, школы и церкви. В его честь в Ирландии и учредили этот праздник.

Сейчас он перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии.

Дипломатическим отношениям наших стран уже почти 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником президента Ирландии и народ этой страны поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко выразил убеждение, что интересам двух стран отвечает дальнейшее укрепление сотрудничества во всех отраслях.

# общество # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Праздничные даты

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