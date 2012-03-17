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Аристарх Ливанов, популярный российский актер театра и кино, отмечает 65-летие

17 марта 2012 13:51
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С юбилеем народного артиста России поздравил президент Беларуси.

Аристарх Ливанов родился в семье выходцев из нашей страны. Благодаря фактурной внешности в советском кино он часто играл белогвардейцев. И первый настоящий успех к нему пришел после роли в телесериале «Государственная граница», где актер блестяще сыграл белого офицера Сержа Алексеева. Затем последовали фильмы «Мы, нижеподписавшиеся…», «ТАСС уполномочен заявить», «Сармат», «Исцеление любовью» и многие другие, которые сделали Ливанова одним из популярнейших актеров.

Помимо кино и театра Аристарх Евгеньевич активно занимается общественно-политической деятельностью. В 2003 году он возглавил правозащитную организацию «Россия – антитеррор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Российские актеры

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