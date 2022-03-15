«Необходимо посещать гинеколога раз в год». Врач рассказала, как предупредить смертельно опасные женские заболевания

В борьбе с любыми заболеваниями лучшим способом считается их предупреждение. На сегодня практически все виды рака успешно лечатся, но при одном условии. Если они обнаружены на ранней стадии. Важно понимать, что такое заболевание в течение длительного времени может не давать никаких симптомов. А какие только не придумывают оправдания женщины, чтобы оттянуть визит к доктору. Ремонт, отчеты на работе или же отсутствие настроения. Здоровье женщины очень хрупкое и, откладывая консультацию к гинекологу, можно упустить то самое время.

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:

Если у вас даже есть какая-то инфекция, нарушение флоры, все эти воспалительные процессы могут переходить в хроническую форму, и дальнейшее лечение будет очень сложным и длительным. Также необходимо посещать гинеколога раз в год, даже если у вас все хорошо, для профилактики онкозаболеваний. Многие онкозаболевания женской половой сферы начинаются бессимптомно. Также может быть рак тела матки. Он выявляется по УЗИ, когда выявляется утолщенный эндометрий. Обязательно делать УЗИ на 5-7 день цикла. А если женщина уже в постменопаузе, то необходимо раз в год смотреть эндометрий, чтобы он был не более 4 миллиметров.

Согласно статистике, четверть всех опухолевых заболеваний у женщин приходится на органы половой системы. Также частой онкопатологией считают опухоль груди. Это связано с чувствительностью молочных желез к влиянию эстрогена, а также с возрастными изменениями. Обнаружить заболевание на ранних сроках можно только при регулярных осмотрах. Стоит ли говорить, что всего лишь поход к гинекологу может спасти жизнь.

Далья Эль-Диэфи:

Стандартными обследованиями при посещении гинеколога являются гинекологический осмотр в зеркалах, бимануальный осмотр, когда доктор смотрит пациентку руками. Также УЗИ, и обязательными являются мазки на флору и цитологию. Для профилактики заболеваний шейки матки и, в частности, рака шейки матки обязательным является мазок на цитологию. Лучше, если это будет жидкостная цитология, которая выявляет на 40 % больше патологий. Анализ на вирус папилломы человека, а также кольпоскопия, то есть осмотр шейки под микроскопом со специальным окрашиванием. Каждой женщине рекомендуется ежемесячно проводить самообследование молочных желез, желательно на 4-7 день цикла. Если вы обнаружили даже небольшое уплотнение, это веский повод немедленно обратиться к маммологу или гинекологу. Дополнительно необходимо раз в год проходить УЗИ-обследование, а после 40 лет – маммографию.