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«Мы сделаем нашу Беларусь ещё более сильной, красивой и счастливой страной». Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

15 марта 2022 09:16
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Новости Беларуси. Новая глава нашей истории. День Конституции сегодня отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко. Как отметил глава государства, в 2022 году 15 марта наполнено особым смыслом, так как именно сегодня вступают в силу принятые на республиканском референдуме конституционные изменения.

«Мы сделаем нашу Беларусь ещё более сильной, красивой и счастливой страной». Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы сделали свой выбор, продемонстрировав гражданскую зрелость, приверженность мирному, созидательному, эволюционному развитию страны. Сохранив основы суверенного государства, гарантирующего социальную защищенность граждан, мы усовершенствовали институт народовластия и создали систему управления, отвечающую вызовам нашего времени. Вместе нам предстоит в полной мере раскрыть потенциал обновленного Основного закона в целях укрепления единства народа, успешной самореализации каждого человека, обеспечения законности и правопорядка. Убежден, что, опираясь на положения Конституции, мы сделаем нашу Беларусь еще более сильной, красивой и счастливой страной.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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