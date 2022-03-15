«Мы сделаем нашу Беларусь ещё более сильной, красивой и счастливой страной». Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

Новости Беларуси. Новая глава нашей истории. День Конституции сегодня отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко. Как отметил глава государства, в 2022 году 15 марта наполнено особым смыслом, так как именно сегодня вступают в силу принятые на республиканском референдуме конституционные изменения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы сделали свой выбор, продемонстрировав гражданскую зрелость, приверженность мирному, созидательному, эволюционному развитию страны. Сохранив основы суверенного государства, гарантирующего социальную защищенность граждан, мы усовершенствовали институт народовластия и создали систему управления, отвечающую вызовам нашего времени. Вместе нам предстоит в полной мере раскрыть потенциал обновленного Основного закона в целях укрепления единства народа, успешной самореализации каждого человека, обеспечения законности и правопорядка. Убежден, что, опираясь на положения Конституции, мы сделаем нашу Беларусь еще более сильной, красивой и счастливой страной.