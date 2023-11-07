Почему квартиру лучше держать в чистоте, рассказал психолог

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Я слышал мнение одного психолога. Согласны ли вы с этим? Он советовал, если вы не любите убирать, вам катастрофически лень, просто начните хотя бы с малого. 15 минут в день на определенный участок, даже если это будет полкомнаты. Просто по 15 минут в день, и с каждым разом добавляйте, грубо говоря, по минуте, тогда вы сами получите уже какое-то даже наслаждение от этого всего. Правда ли?

Мыть руки, посуду и пол – этому нас научили в детстве. Но почему-то именно во взрослом возрасте выясняется, что некоторые не могут уснуть, если в ванной неровно висит полотенце, а кто-то спит спокойно, зная, что это полотенце не было в стирке уже месяц. Находятся те люди, которые видят грязь на каждом своем шагу. Они могут мыться по 10 раз, а какая-нибудь обычная готовка на кухне может обернуться генеральной уборкой. О том, почему так происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Один из самых простых психологических приемов, действий, которое действительно может облегчить ваше состояние. Выкиньте весь хлам из дома либо наведите порядок на своем рабочем столе, либо на рабочем столе вашего компьютера, либо сделайте порядок в ваших приложениях на телефоне. Уже это позволит вам почувствовать как будто бы у вас появляется новая энергия, сила. Здесь нет никакого секрета. Весь тот хлам, который лежит в вашей комнате, на рабочем столе, он так или иначе заставляет ваш ум как будто бы немножко фокусировать на этом внимание, забирать вашу энергию. Как только у вас все в порядке, находится на своих местах, мозг переключается с этого, и вы получаете новую энергию, новые возможности.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я тоже слышала подобного рода советы. Имеется ввиду, что не надо всю уборку оставлять на какой-то один выходной день. Прямо с утра до вечера ты все моешь – окна, полы. Просто каждый день по чуть-чуть: сегодня помыли посудомойку, завтра – микроволновку, послезавтра – духовой шкаф. Тогда к выходным по большому счету нет вот этого огромного вала грязи, который нужно разбирать.

Ирина Борисова:

Есть люди просто, которым нужно сразу все доделать, довести, вот они страдают действительно. То есть им сложно, потому что они пока не доведут до идеала, не успокоятся.

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