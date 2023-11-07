Организовывать пространство по цветовой гамме. Как навести порядок в шкафу?

Мыть руки, посуду и пол – этому нас научили в детстве. Но почему-то именно во взрослом возрасте выясняется, что некоторые не могут уснуть, если в ванной неровно висит полотенце, а кто-то спит спокойно, зная, что это полотенце не было в стирке уже месяц. Находятся те люди, которые видят грязь на каждом своем шагу. Они могут мыться по 10 раз, а какая-нибудь обычная готовка на кухне может обернуться генеральной уборкой. О том, почему так происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы помогаете организовать пространство, шкафы входят в ваши обязанности?
Алена Лоула, организатор пространства, коуч:
Да, шкафы, гардеробные, комоды в том числе.
Наталья Надольская:
Расскажите.
Алена Лоула:
Есть, конечно, правила организации пространства. Очень хорошо и удобно организовывать по цветовой гамме, когда вещи на штанге расположены на взлет. То есть такая косая полоса снизу, сначала короткие, потом длиннее. Мы это все группируем. Но это не всегда подходит всем. То есть в любом случае мы подстраиваемся под клиента. Даже когда он не любит складывать эту одежду ровными стопочками, проще, возможно, выделить какой-то уголок, поставить какую-нибудь корзинку либо тканевый кофр. Именно здесь у тебя майки. Он просто их туда забрасывает, знает, что в одном месте.
Выглядят как хлам. Как понять, какие вещи пора выбросить – подробнее здесь.