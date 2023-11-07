Организовывать пространство по цветовой гамме. Как навести порядок в шкафу?

Мыть руки, посуду и пол – этому нас научили в детстве. Но почему-то именно во взрослом возрасте выясняется, что некоторые не могут уснуть, если в ванной неровно висит полотенце, а кто-то спит спокойно, зная, что это полотенце не было в стирке уже месяц. Находятся те люди, которые видят грязь на каждом своем шагу. Они могут мыться по 10 раз, а какая-нибудь обычная готовка на кухне может обернуться генеральной уборкой. О том, почему так происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

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