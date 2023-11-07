Выглядят как хлам. Как понять, какие вещи пора выбросить?

Мыть руки, посуду и пол – этому нас научили в детстве. Но почему-то именно во взрослом возрасте выясняется, что некоторые не могут уснуть, если в ванной неровно висит полотенце, а кто-то спит спокойно, зная, что это полотенце не было в стирке уже месяц. Находятся те люди, которые видят грязь на каждом своем шагу. Они могут мыться по 10 раз, а какая-нибудь обычная готовка на кухне может обернуться генеральной уборкой. О том, почему так происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Просветите нас, с какими вещами пришла пора расстаться? Я знаю насчет одежды. Говорят дизайнеры, стилисты, что, если вы не одевали эту вещь год, смело можете с ней расставаться – это относительно одежды. Относительно просто предметов интерьера существуют какие-то формулы и правила, с чем можно расстаться?

Алена Лоула, организатор пространства, коуч:

Да, существует такое определенное правило. Кстати, с одеждой это тоже относительно для каждого. То что вещь должна нести функциональную и эмоциональную нагрузку. То есть эта вещь используется, она для чего-то служит в нашем быту или если даже я не использую, но к ней испытываю какие-то эмоции. То есть она мне чем-то дорога, может быть несет память о каком-то человеке, тогда эта вещь имеет право остаться дома. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Кстати, что делать с такими вещами, которые дороги сердцу, но выглядят уже, к сожалению, как хлам? Выбрасывать, оставлять или подарить кому-нибудь? Алена Лоула:

Вы можете приобрести красивую коробочку. Пускай это будет коробочка для ваших сентиментальных дорогих вещей, которую вы положите на антресоль.