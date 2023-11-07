Устанавливать свои правила в семье. Как быть, если в паре разное отношение к порядку в доме?

Мыть руки, посуду и пол – этому нас научили в детстве. Но почему-то именно во взрослом возрасте выясняется, что некоторые не могут уснуть, если в ванной неровно висит полотенце, а кто-то спит спокойно, зная, что это полотенце не было в стирке уже месяц. Находятся те люди, которые видят грязь на каждом своем шагу. Они могут мыться по 10 раз, а какая-нибудь обычная готовка на кухне может обернуться генеральной уборкой. О том, почему так происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Когда мы, например, можем наблюдать в мемах, социальных сетях, когда все даже по цвету расставлено. В магазинах так же может стоять посуда или дома у кого-то. Такой домашний перфекционизм – кто-то есть, у которого чашечки ручками стоят для удобства.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня стаканчики – ровно, тарелочки – от маленькой к большой. Если я вижу, что кто-то неправильно поставил тарелочку, я ее беру и переставляю так, как она должна стоять. Это что? Поставьте диагноз.
Ирина Борисова, психолог:
Вы переставляете или говорите претензии близким?
Наталья Надольская:
Нет, я ничего не говорю. Я просто переставляю и сама расставляю все ровненько.
Ирина Борисова:
Это ваши прихоти, вам в этом комфортно. Проблемы начинаются, когда начинают перфекционисты в семье устанавливать свои правила. То есть они требовательны к себе и эти требования предъявляют к окружающим. Тогда могут начаться ссоры с детьми, супругами, то есть почему ты поставил не так, а так, я же просила. Здесь, конечно, надо понимать, что не все стремятся к этому идеалу, и не все должны быть идеальными.
Денис Северов, магистр психологии:
Я бы не назвал это прихотью. Я бы, скорее, это назвал структурой и порядком, который необходим Наталье на своей собственной территории. Действительно, для многих из нас важен этот порядок, важна структура. Мы четко понимаем, где что лежит. Так мы меньше тратим времени и энергии на поиск нужных нам вещей.
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