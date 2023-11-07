Устанавливать свои правила в семье. Как быть, если в паре разное отношение к порядку в доме?

Мыть руки, посуду и пол – этому нас научили в детстве. Но почему-то именно во взрослом возрасте выясняется, что некоторые не могут уснуть, если в ванной неровно висит полотенце, а кто-то спит спокойно, зная, что это полотенце не было в стирке уже месяц. Находятся те люди, которые видят грязь на каждом своем шагу. Они могут мыться по 10 раз, а какая-нибудь обычная готовка на кухне может обернуться генеральной уборкой. О том, почему так происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Когда мы, например, можем наблюдать в мемах, социальных сетях, когда все даже по цвету расставлено. В магазинах так же может стоять посуда или дома у кого-то. Такой домашний перфекционизм – кто-то есть, у которого чашечки ручками стоят для удобства.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня стаканчики – ровно, тарелочки – от маленькой к большой. Если я вижу, что кто-то неправильно поставил тарелочку, я ее беру и переставляю так, как она должна стоять. Это что? Поставьте диагноз.