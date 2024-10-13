Потомки должны их знать – в Беларуси продолжают поиски солдат, погибших в Великой Отечественной

Безопасность сегодня – вопрос номер один. Мы наблюдаем эскалацию по внешнему периметру. А потому готовимся отразить потенциальный удар, чтобы нас не застали врасплох, как это было в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни каждого третьего белоруса. Уроки истории белорусы усвоили, а потому мы выступаем за восстановлением мира и стабильности в регионе. Но многие забыли о своем печальном прошлом, что неизбежно приводит к ошибкам в настоящем и ставит под вопрос будущее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Вернемся к саммиту СНГ, где наш Президент озвучил Обращение в связи с 80-летием Победы. Александр Лукашенко отметил, в некоторых странах освобожденной Европы продолжают чествовать легионеров СС, неонацисты открыто маршируют по улицам, оскверняют памятники советским воинам, и на этих принципах воспитывается молодежь.

Но в нашей стране стараются сохранить историческую правду и прославляют настоящих героев. Восстановить память о них для нас – дело чести.