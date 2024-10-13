Потомки должны их знать – в Беларуси продолжают поиски солдат, погибших в Великой Отечественной
Безопасность сегодня – вопрос номер один. Мы наблюдаем эскалацию по внешнему периметру. А потому готовимся отразить потенциальный удар, чтобы нас не застали врасплох, как это было в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни каждого третьего белоруса. Уроки истории белорусы усвоили, а потому мы выступаем за восстановлением мира и стабильности в регионе. Но многие забыли о своем печальном прошлом, что неизбежно приводит к ошибкам в настоящем и ставит под вопрос будущее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Вернемся к саммиту СНГ, где наш Президент озвучил Обращение в связи с 80-летием Победы. Александр Лукашенко отметил, в некоторых странах освобожденной Европы продолжают чествовать легионеров СС, неонацисты открыто маршируют по улицам, оскверняют памятники советским воинам, и на этих принципах воспитывается молодежь.
Но в нашей стране стараются сохранить историческую правду и прославляют настоящих героев. Восстановить память о них для нас – дело чести.
О военных тайнах, которые до сих пор хранит белорусская земля, расскажут наши корреспонденты.
Так, что-то есть. Гильзы винтовки Мосина, (7,62 мм). Разорванные.
Долгие годы эта земля хранила свои военные тайны. Больше 80 лет историю самых страшных дней деревни Матейково восстанавливали по крупицам. Тогда фашисты вероломно наступали на Полотчину. Бойцы 174-й стрелковой дивизии каждый день отражали с десяток вражеских атак, но преимущество было не на их стороне. Наши солдаты продержались 2 недели.
Немецкие пехотинцы жестоко расправились с каждым из 12 защитников Матейковского участка. Военнослужащим 52-го поискового батальона удалось буквально разговорить прошлое. Находки на месте ранее неизвестного захоронения поражают. Помимо десятков гильз, патронов и ручных гранат, найдены красноречивые доказательства страшных преступлений фашистов.
Андрей Рубин, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси:
По найденным останкам уже можно говорить о том, что здесь гораздо больше людей. Остается только предполагать, кто эти люди, и, скорее всего, члены семьи, а также, может быть, местные жители, которые здесь укрывались от налета фашистов. Фрагментированные останки человеческие, которые будут в последующем переданы на экспертизу для установления точного количества погибших и возраста, пола.
После окончания работ память героев увековечат: на месте раскопок появится воинский мемориал. Сейчас специалисты устанавливают имена погибших героев – потомки должны их знать.
Подробности в сюжете.
Ни один из эпизодов Великой Отечественной войны не может быть предан забвению. На карте нашей страны вряд ли найдется место, где не ступала нога фашиста. Приносили разруху, нечеловеческие издевательства над людьми. И кто-то скажет, время уже ушло. Но даже спустя годы вскрываются новые факты их бесчинств. В этом сезоне военные уже исследовали более 100 мест, в том числе не запланированных – на стройках, дорожных магистралях и частных участках. Поиски продолжатся вплоть до ноября.
Сергей Корнев, начальник Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил:
Конечный результат будет гораздо больше, чем запланированные объекты. На сегодняшний день удалось установить 17 имен. В этом году мы нашли три боевых награды по номерам, которые были установлены их владельцами, и более 30 медальонов, но, к сожалению, не все удалось прочитать. Процентов, наверное, 40 родственники найдены. Взаимодействие у нас международное, организованное. На сегодняшний день у нас отработали западный рубеж, это Московская область, пензенский поисковый отряд, из Ульяновской области поисковый отряд, объединения «Отечество» из Республики Татарстан.