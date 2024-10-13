Наша кукуруза и повышение урожая из-за климата – отечественное растениеводство обсудили с Эромой Урбаном

Надо отдать должное исследователям. Действительно, с кукурузой все не так просто. Климат в Беларуси не сказать чтобы идеально подходил. Да и селекцией этой культуры мы занимаемся относительно недавно. А конкурентов на рынке хватает. Что делать в таком случае, какие гибриды кукурузы уже созданы и над чем работают белорусские селекционеры? За ответами мы отправились в Жодино, где находится Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы находимся в вашем выставочном зале и видим сорта кукурузы белорусской селекции. Но хочется отметить, что наша страна относительно недавно занимается этим делом. Много конкурентов на этой почве у белорусов, тем не менее за все это время был создан уже не один сорт, не один гибрид кукурузы, только за последние три года пять новых сортов. Эрома Урбан, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Да, действительно, селекция кукурузы у нас была начата где-то в середине 1990-х годов. Это небольшой отрезок времени – всего лишь 30 лет. А учитывая, что работа над созданием любого сорта длится в среднем 10-12 лет, то есть определенные успехи. Когда мы начинали селекцию кукурузу, были определенные сомнения, потому что кукуруза относится к теплолюбивым культурам, и климат Беларуси не идеальный. И вот благодаря усилиям за эти 30 лет создано и включено в реестр 15 гибридов кукурузы собственной селекции. В первое время мы акцентировали внимание на создании в основном силосных направлений. Была поставлена задача накормить отечественное животноводство зелеными кормами. С 2000-х годов начали создавать гибриды кукурузы для универсального направления. И буквально за последние годы у нас создана линейка гибридов в направлении Вивален. Последний Вивален 3620 обеспечивает урожайность 140-160 центнеров с гектара зерна. 240-250 центнеров – суховища зеленой массы. И они конкурируют с западноевропейскими гибридами.

Ольга Коршун:

Тем не менее и глава государства, и аграрии отмечают, что все-таки наши сорта на практике показывают себя менее эффективно, чем импортные. Как вы считаете, в чем мы пока уступаем? Эрома Урбан:

Я уже отмечал, что мы начали селекцию 30 лет назад, а известные фирмы 100-летнюю историю имеют. У них есть определенные кадры, опыт, но мы создаем материалы. Да, есть пробные гибриды, которые немножко уступают по зерновой продуктивности, тем не менее эти гибриды достойны могут заменить полностью все иностранные гибриды. И я хочу отметить тот факт, что мы ведем семеноводство, ежегодно мы производим материнских форм гибридов где-то порядка 160-180 тонн. Ольга Коршун:

Ученые, когда слышат критику в адрес белорусской селекции, говорят о том, что не все аграрии соблюдают технологии. Понятно, что на практике где-то погода вмешалась, где-то удобрения позже закупили. В таком случае какая разница между полевой и лабораторной всхожестью кукурузы? Эрома Урбан:

Есть определенные регламенты, которые необходимо выдерживать. Регламентируется внесение удобрений, как протравливать, сроки сева, нормы высева, какие препараты необходимо применять. И полевая скорость даже при нарушении сроков сева, и глубина заделки семян может снижаться до 50 %. Ольга Коршун:

Но даже при нарушении какой-то технологической цепочки импортные семена все равно дают лучшую всхожесть, лучший урожай. Вот почему так? Это даже в последней командировке Президента аграрии же говорили об этом.

Эрома Урбан:

В одинаковой степени идет снижение урожая. Все же наши сорта, которые рождены здесь, созданы в условии Беларуси, они более адаптируемы и к почвам, и к климату, и даже, может быть, и к тем же каким-то незначительным отклонениям от технологических регламентов. Ольга Коршун:

Когда оценивают семена кукурузы или гибриды кукурузы, есть такой показатель ФАО. Какие показатели ФАО у наших сортов? Эрома Урбан:

По числу ФАО – это скороспелость гибридов, то есть длина вегетационного периода. А наши сорта в наших условиях ФАО – 180-230. Это оптимальные условия созревания для получения зерна, для получения зеленой массы. В этих пределах и импортные гибриды. Ольга Коршун:

Всегда считалось, что кукуруза – это южная культура, но синоптики отмечают, что климат в Беларуси тоже меняется. Как может вот это отразиться на селекции и в возделывании кукурузы в нашей стране? Эрома Урбан:

Если раньше не рисковали выращивать в северо-восточных регионах Беларуси кукурузу, она давала недостаточно высокий урожай зеленой массы, то сейчас уже изменение климата. И то, что наши гибриды созданы в Беларуси, они более холодостойкие. Уже можно получать зерно и в Витебской области, и в Могилевской области, и высевать по зерновой технологии. Там своя технология. Даже в этом году 298 тысяч гектаров кукурузы подлежит уборке на зерно. А раньше было около 200.