Почему коневодство – отличный бизнес? Узнали, как выращивают редкие породы лошадей и сколько такие стоят

Новости Беларуси. Свое национальное достояние есть у белорусов. Правда, уникальная порода лошадей – белорусская упряжная – и полесская популяция на грани исчезновения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще относительно недавно лошадей в Беларуси насчитывали тысячами. Сейчас от силы наберется 16 конезаводов или племенных хозяйств, а специалисты и вовсе на вес золота. Они и бьют тревогу: коневодство нужно восстанавливать, пока не стало поздно.

Национальным достоянием и единственной отечественной породой лошадей считается белорусская упряжная. С 2023 года ее признали генофондной, другими словами, также исчезающей. Конкурс СТВ – выберем имя для редкого жеребенка вместе! Чем уникальна полесская популяция лошадей?

Гордость, палитра мастей и оттенков. Про них говорят: неповторимые – похожих друг на друга не найти. Добрая и самая ориентированная на человека из копытных. Облегченный тяжеловес – их выводили еще в советское время для работы на земле. Сегодня это национальный потенциал в конном спорте. Благодаря покладистому нраву с лошадью смогут справиться начинающие спортсмены и любители вестерн-дисциплин, агротуристы. Но коневоды Беларуси бьют тревогу! Национальную породу нужно спасать. Одна из причин нынешнего положения – невозможность развиваться частному коневодству. Обладая двумя породистыми лошадьми, частник не получает племенное свидетельство на их жеребенка. А значит, и лишен участия в программе дотаций.

Марина Ярмолич, зоотехник по коневодству сельхозпредприятия «Полесская нива»:

У нас работает Институт генетики, происхождение этого жеребенка можно подтвердить на основании исследования ДНК, родительской пары, этого жеребенка. То есть реальных фактических проблем для регистрации жеребенка нет ни в коем образе, кроме как в нашем законе о племенном деле в Республике Беларусь. Где только юрлицо может быть субъектом племенного дела.

Разведение лошадей во всем мире – большой бизнес. Стоимость жеребцов зачастую в несколько раз превышает цену за спорткары. Специалисты говорят: коневодство в Беларуси будет рентабельным, если его развивать, а лошадей в том числе экспортировать. Пока же в среднем белорусская упряжная лошадь стоит от 2 500 до 3 000 рублей, полесская – от 4 000 до 5 000 рублей, а спортивная – от 6 000 и выше. Спортивных верховых лошадей также разводят на белорусских конезаводах, например, в «Полесской ниве» собрали золотой фонд из чемпионов немецкой и голландской породы. Можно ли больше?

Алексей Бородич, директор сельхозпредприятия «Полесская нива»:

Конечно, можно, конечно, реально. Тем более сейчас наука идет вперед. У нас еще одна проблема – в искусственном оплодотворении лошадей. У нас никто серьезно таким не занимается, есть несколько важных вопросов, с решением которых, может быть, и пошел бы сдвиг в лучшую сторону. Увидели бы вы, условно, едучи из Минска сюда, лошадей вдоль дороги. Но пока вы их не видели. Чтобы получать лошадей-чемпионов в конном спорте, нужна своя селекция. В условиях санкций потребность в своих ощущается еще острее. Конные школы есть по всей стране. Только в Бресте профессионально занимаются 130 человек. Каждый год – полный набор детей. И даже лист ожидания.

Александр Жукович, директор Брестской детско-юношеской спортивной школы конного спорта и современного пятиборья:

Если будет подготовлена программа для того, чтобы мы получили большее количество лошадей, то, естественно, будет и отбор. Спортсмены более высокого уровня получат более высококлассных лошадей. И смогут их подготовить к соответствующего уровня соревнованиям. Еще один запрос отрасли в Беларуси – это кадры. Практически все конезаводы в стране в один голос заявляют о вакансии тренера-берейтора – того, кто приучает молодых лошадей к верховой езде.