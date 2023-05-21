Готова ли Беларусь противостоять угрозам извне? Рассказываем, как укрепили нашу внутреннюю безопасность

Тему обеспечения внутренней безопасности изучил Константин Герцев для программы «Неделя» на СТВ. От теории он перешел к практике и отправился на критически важные объекты, где увидел, как реагируют на ту самую угрозу с воздуха и контролируют буквально каждый участок.

Особое внимание к объектам так называемой критической инфраструктуры. Малейшее нарушение в их работе – угроза для всего региона. «Нафтан» – флагман нефтеперерабатывающей промышленности, на предприятии работает каждый десятый новополочанин, а до самого города менее четырех километров. Поэтому безопасность – вопрос жизни. На входе.

Здравствуйте, ручную кладь, пожалуйста, открываем полностью. На въезде.

Откройте двери для осмотра. И на территории.

По осмотру остановки грузовика все нормально.

Алексей Копылов, начальник группы подразделения охраны нефтеперерабатывающего предприятия:

По всему периметру у нас имеется железобетонное ограждение с усиленной «Егозой». Есть контрольно-следовая полоса, дублирующее ограждение, обнесенное колючей проволокой. Конечно, все это усиливает безопасность нашего предприятия. Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона? Меры на уровне и на газоперерабатывающем заводе в Речице, кстати, единственном в стране. Досмотр персонала и техники, круглосуточное видеонаблюдение и патрулирование территории. В автомобиле милиции – и вся необходимая техника, чтобы не допустить как наземное, так и воздушное нарушение границ.

Александр Удовин, первый заместитель начальника Речицкого отдела Департамента охраны:

Все сотрудники находятся в постоянной боевой готовности, в случае внештатных ситуаций применяются незамедлительные меры к реагированию, докладывается в оперативно-дежурную службу. Если текущих сил и средств не хватает, прибывают дополнительные силы в течение 10-12 минут.

В начале мая в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел белорусский состав, груженный нефтепродуктами и стройматериалами. Через сутки попытка теракта повторилась. К счастью, безуспешно. Белорусские правоохранители взяли все ЖД-объекты под особый контроль. Досматриваются не только грузовые, но и пассажирские поезда: как внутри, так и снаружи. При этом на отдельных маршрутах наряды милиции дежурят от начальной до конечной станции.

Кирилл Ячинский, старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гродненского облисполкома:

Сотрудниками органов внутренних дел, которые обеспечивают охрану общественного порядка не на станции, вблизи дорожного полотна осуществляется мониторинг состояния железнодорожного полотна на предмет подкладывания посторонних предметов, замыкания железнодорожных путей. Плюс мониторится прирельсовая территория на предмет наличия посторонних предметов, которые можно быстро подручными средствами положить на железнодорожные пути с целью блокирования дальнейшего движения и создания чрезвычайной обстановки на железнодорожном транспорте.