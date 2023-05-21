Конкурс СТВ – выберем имя для редкого жеребёнка вместе! Чем уникальна полесская популяция лошадей?

Новости Беларуси. Свое национальное достояние есть у белорусов. Правда, уникальная порода лошадей – белорусская упряжная – и полесская популяция на грани исчезновения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще относительно недавно лошадей в Беларуси насчитывали тысячами. Сейчас от силы наберется 16 конезаводов или племенных хозяйств, а специалисты и вовсе на вес золота. Они и бьют тревогу: коневодство нужно восстанавливать, пока не стало поздно. Кристина Протосовицкая вовсе не галопом пробежалась по этой теме.

Марина Ярмолич, зоотехник по коневодству сельхозпредприятия «Полесская нива»:

Все, все, все. Поворачивайся. Стой, стой. Это наш знаменитый пенсионер – жеребец по кличке Лисенок. Ему 18 марта исполнилось 25 лет. Как считают, что человеческий возраст в соотношении к лошадиному – один к трем, то получается 75 лет. С четырежды чемпиона Беларуси Лисенка началась четвертьвековая история конезавода «Полесская нива». Сегодня это одно из немногих мест в Беларуси, где коневодство продолжается. Здесь сохраняют уникальные популяции и породы белорусских лошадей.

На грани исчезновения – аутентичные полесские трудяжки с древней тысячелетней историей. В Беларуси вы найдете всего пять жеребцов и 44 конематки. Их еще называют белорусскими пони, а по силе сравнятся со средним «тяжеловесом». Настоящие напарники, на протяжении веков они справлялись с полесской природой – топями болот, нашествием мошек и скудным деревенским бытом – наравне с человеком. В наши дни, чтобы спасти популяцию от полного исчезновения, коневоды отправляются даже в экспедиции в поисках жеребцов по частным подворьям нескольких районов. Почему коневодство – отличный бизнес? Узнали, как выращивают редкие породы лошадей и сколько такие стоят.

Марина Ярмолич:

Столинский район считается одним из густоконенаселенных районов страны. Не знаю, как сейчас, но в прошлом году около 2 тысяч поголовье лошадей по району в частном владении. В основном, конечно, содержат маленьких лошадок, их местное население называет (в подтверждение моих слов) монголами. Ни на территории Беларуси, ни на территории России своей породы пони выведено особо не было. А это лошадь пони-класса. В будущем полесская популяция могла бы превратится в бренд Беларуси – уникальный пони для детского конного спорта и агроэкотуоизма. Чтобы стать породой, в стране должно насчитываться в 9 раз больше жеребцов и в 12 раз – конематок. Пока в «Полесской ниве» каждый год рождается от 5 до 6 полесских жеребят.