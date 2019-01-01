Почему иностранные туристы предпочитают отдыхать в Минске? Репортаж из новогодней столицы

Новости Беларуси. Новогоднюю ночь вместе с тысячами минчан встречала на улицах города и наш корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее впечатления – в следующем сюжете. Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы «У нас традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Все помнят эту легендарную фразу из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Так вот и у наших героев существует такая традиция. Выпустить пар в канун Нового года – залог успеха грядущего.

Николай Нагорный:

Каждый Новый год мы собираемся дружной компанией и празднуем Новый год в сауне. Всё плохое в парилочке очищается, всех злых духов выгоняем. Но все же тех, кто предпочел встретить 2019 на улицах города – большинство. У набережной Свислочи и на Октябрьской площади ажиотаж. Желающих встретить заветную полночь на праздничной площадке с каждым годом всё больше и больше.

Кристина Федорович, СТВ:

Счет идет на секунды. Поэтому важно загадать то самое заветное желание, как и мне, сказать сейчас с первого дубля. И вот он! 2019! С Новым годом! Стрелки часов перевалили за полночь. Фраза «С Новым годом!» доносится отовсюду. Тот самый момент волшебства и настоящих чудес. А главное – желаний.

Всем родителям чтоб было всегда хорошо.

Я пожелала счастья, здоровья и успехов в фигурном катании.



Машину, свою комнату и съездить на море на 10 дней.

Так везло не только детям. Уже в первые минуты наступившего 2019 года Дедушка Мороз решил исполнить и долгожданную мечту Яны. Наша съемочная группа совершенно случайно стала свидетелем зарождения новой семьи. Заветное «да» в новогоднюю ночь звучит, согласитесь, по-особенному.

Я очень счастлива, что мой первый день нового года начался с предложения. Мы познакомились в Польше в тот день, который сегодня волшебный просто. Спасибо Минску, я очень люблю этот город. Рада, что мои друзья могли в этот день быть со мной. Минск – город, который для встречи 2019 выбрали многие туристы. В эту новогоднюю ночь в столице можно услышать варианты фразы «С Новым годом!» абсолютно на любом языке. Например, на немецком.

Мы встречаем Новый год в Минске, потому что здесь самая красивая елка в мире. Спасибо за такой праздник! А это ребята из Боснии и Герцеговины и Австрии. У друзей традиция: каждый Новый год встречать в разных городах. 2019 доверили Минску. Говорят, такой красоты давно не видели.

С Новым годом! Рядом и семья из Латвии. К нам приехали довольно большим составом – 10 человек.

Елка бесподобная, декорации, иллюминация вообще супер! Тут слышен и польский язык. Компания думала недолго, где же встретить 2019.

Мы не ожидали, что Минск настолько красивый город. Здесь встречают Новый год так, как ни в одной другой стране. Ближе к часу все спешили на набережную Свислочи, дабы увидеть воочию поистине самое яркое событие новогодней ночи – фейерверк. Тысячи огней поднялись ввысь на сотни метров. Хотя что тут говорить, лучше увидеть.