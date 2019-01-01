«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году

Новости Беларуси. История этого дня – продолжение празднования наступления 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бресте проходят массовые гуляния около главной елки города.
Новости Беларуси. История этого дня – продолжение празднования наступления 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бресте проходят массовые гуляния около главной елки города.
Многие, конечно, устали от марафона поздравлений, но вместе с тем прогулка по празднично украшенному городу только на пользу приподнятому настроению.
Ирина Шутко, житель Бреста:
Каждый год встречаем по-разному. Стараемся организовывать себе ярко праздники. В прошлом году все сшили новогодние костюмы собак и поздравляли всех людей всю ночь, всех друзей наших. А в этом году спокойно, потому что есть маленький малыш.
Александр Иусов, житель Бреста:
Самое главное, чтобы был мирный год. Нам предстоит принимать очень большие спортивные соревнования в 2019 году. Надеемся, что они пройдут успешно.
Владимир Александров, житель Бреста:
Хотелось бы, чтобы новый год был удачным, счастливым, радостным, побольше позитивных новостей, улыбок, счастья, ну и, конечно, здоровья – самое главное.
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