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«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году

01 января 2019 14:53
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Новости Беларуси. История этого дня – продолжение празднования наступления 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бресте проходят массовые гуляния около главной елки города.

«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году-1

«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году-3

«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году-5

Многие, конечно, устали от марафона поздравлений, но вместе с тем прогулка по празднично украшенному городу только на пользу приподнятому настроению.

«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году-8

Ирина Шутко, житель Бреста:
Каждый год встречаем по-разному. Стараемся организовывать себе ярко праздники. В прошлом году все сшили новогодние костюмы собак и поздравляли всех людей всю ночь, всех друзей наших. А в этом году спокойно, потому что есть маленький малыш.

«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году-11

Александр Иусов, житель Бреста:
Самое главное, чтобы был мирный год. Нам предстоит принимать очень большие спортивные соревнования в 2019 году. Надеемся, что они пройдут успешно.

«Самое главное, чтобы был мирный год». Жители Бреста рассказывают, чего ждут в наступившем 2019 году-14

Владимир Александров, житель Бреста:
Хотелось бы, чтобы новый год был удачным, счастливым, радостным, побольше позитивных новостей, улыбок, счастья, ну и, конечно, здоровья – самое главное.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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