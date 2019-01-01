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В Беларуси в новогоднюю ночь несколько человек пострадали от пиротехники

01 января 2019 14:28
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Новости Беларуси. В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете – как встретишь, так и проведешь, – то следующие 12 месяцев будут для нас спокойными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в новогоднюю ночь несколько человек пострадали от пиротехники -1

В Беларуси в новогоднюю ночь несколько человек пострадали от пиротехники -3

В стране не зарегистрировано ни одного серьезного преступления, не зафиксировано и грубых нарушений общественного порядка. Известно, что несколько человек пострадали от пиротехники.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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