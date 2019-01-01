В Беларуси в новогоднюю ночь несколько человек пострадали от пиротехники

Новости Беларуси. В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете – как встретишь, так и проведешь, – то следующие 12 месяцев будут для нас спокойными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете – как встретишь, так и проведешь, – то следующие 12 месяцев будут для нас спокойными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране не зарегистрировано ни одного серьезного преступления, не зафиксировано и грубых нарушений общественного порядка. Известно, что несколько человек пострадали от пиротехники.
Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы