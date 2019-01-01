Папа, мама, две дочки и свинка Борька. В белорусской семье живёт живой символ 2019 года

Новости Беларуси. Два часа до заветной полуночи. В семье Пушновых последние приготовления к развязке 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как они говорят с улыбкой, здесь все пять членов семьи: глава семейства, мама и две дочки. «Где же пятый?» – спросите вы.
Да, это тот самый символ грядущего года – с брутальным именем Боря. Конечно, желтый, как и положено по восточному календарю. Золотой бантик как раз под стать.
Сергей Пушнов:
Нашему Борьке полгода. Есть примета: если в первые семь дней Нового года погладить свинью, то все желания исполняются.
Кристина Федорович, СТВ:
Поглажу-ка я Борю, чтобы в 2019 всем зрителям СТВ улыбалась только удача!