Папа, мама, две дочки и свинка Борька. В белорусской семье живёт живой символ 2019 года

Новости Беларуси. Два часа до заветной полуночи. В семье Пушновых последние приготовления к развязке 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как они говорят с улыбкой, здесь все пять членов семьи: глава семейства, мама и две дочки. «Где же пятый?» – спросите вы.