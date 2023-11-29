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Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй родины? Рассказываем историю уроженки Украины

29 ноября 2023 15:01
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Все больше иностранцев выбирают своей второй родиной Беларусь. Только в Минской области с начала года в гражданство приняли 449 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это представители Украины, Кыргызстана, России, Пакистана, Армении, Казахстана. Каждый поклялся быть настоящими патриотом Синеокой. В Борисовском районе за 2023-й паспорта получили 67 граждан. Среди них и уроженка Украины Любовь Солдатенкова.

О том, что подтолкнуло женщину к столь важному шагу, – материал Ангелины Валькович.

Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй родины? Рассказываем историю уроженки Украины-1

Любовь Солдатенкова:
В первый раз я приехала в Беларусь в 2000 году. У меня здесь проживал отец, и мне очень понравилось жизнь здесь, мне было комфортно, хорошо. Но по некоторым семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Украину.

Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй родины? Рассказываем историю уроженки Украины-4

В 2015 году я решила вернуться сюда, и уже с семьей – с мужем и с дочкой – мы решили связать свою жизнь с Республикой Беларусь. Ко мне отнеслись очень хорошо, доброжелательно, пошли мне на встречу. Мне практически сразу удалось ребенка устроить в садик.

«Очень хорошее медицинское обслуживание» – что еще привлекло новую гражданку Беларуси? Подробности в видео.

# Иностранцы в Беларуси # общество # Ангелина Валькович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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