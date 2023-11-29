Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй родины? Рассказываем историю уроженки Украины

Все больше иностранцев выбирают своей второй родиной Беларусь. Только в Минской области с начала года в гражданство приняли 449 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это представители Украины, Кыргызстана, России, Пакистана, Армении, Казахстана. Каждый поклялся быть настоящими патриотом Синеокой. В Борисовском районе за 2023-й паспорта получили 67 граждан. Среди них и уроженка Украины Любовь Солдатенкова. О том, что подтолкнуло женщину к столь важному шагу, – материал Ангелины Валькович.

Любовь Солдатенкова:

В первый раз я приехала в Беларусь в 2000 году. У меня здесь проживал отец, и мне очень понравилось жизнь здесь, мне было комфортно, хорошо. Но по некоторым семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Украину.