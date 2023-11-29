Около 80 соглашений подписали на медицинском форуме Беларуси и Узбекистана

В Минске продолжается белорусско-узбекский медицинский форум. Сегодня, 29 ноября, во Дворце Республики подводят итоги трехдневного визита медиков из Центральной Азии. Подписано около 80 соглашений между Беларусью и Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа форума была насыщенной – восемь секций по различным направлениям: от оказания первой помощи до реабилитации. Площадками для проведения семинаров стали лучшие объекты системы здравоохранения. Белорусские специалисты провели мастер-классы, консилиумы и учебные тренинги. Данный форум дал возможность посмотреть на подходы к диагностике и лечению более глобально.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: Наши узбекские коллеги хотят сетевые формы взаимодействия. То есть сетевое обучение в медицинских колледжах, в вузах, целевая подготовка узких специалистов в наших РНПЦ, в клиническом центре Управления делами Президента и, безусловно, в наших вузах. Мы рассматриваем совместные поставки нашей продукции фармацевтической, изделия медназначения, медицинской техники. Также мы поставили себе задачу по созданию совместных производств.

Амрилло Иноятов, министр здравоохранения Узбекистана:

Направление трансплантологии органов сегодня в Беларуси очень развито. Мы обсудили и договорились, что со следующего месяца уже хотим открыть их филиал на нашем Национальном детском республиканском центре четвертого уровня.

Отметим, что в рамках заседания были представлены научные достижения в сфере здравоохранения и фармацевтики.