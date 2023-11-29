Прямой эфир

Около 80 соглашений подписали на медицинском форуме Беларуси и Узбекистана

29 ноября 2023 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске продолжается белорусско-узбекский медицинский форум. Сегодня, 29 ноября, во Дворце Республики подводят итоги трехдневного визита медиков из Центральной Азии. Подписано около 80 соглашений между Беларусью и Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 80 соглашений подписали на медицинском форуме Беларуси и Узбекистана-1

Программа форума была насыщенной – восемь секций по различным направлениям: от оказания первой помощи до реабилитации. Площадками для проведения семинаров стали лучшие объекты системы здравоохранения. Белорусские специалисты провели мастер-классы, консилиумы и учебные тренинги. Данный форум дал возможность посмотреть на подходы к диагностике и лечению более глобально.

Около 80 соглашений подписали на медицинском форуме Беларуси и Узбекистана-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Наши узбекские коллеги хотят сетевые формы взаимодействия. То есть сетевое обучение в медицинских колледжах, в вузах, целевая подготовка узких специалистов в наших РНПЦ, в клиническом центре Управления делами Президента и, безусловно, в наших вузах. Мы рассматриваем совместные поставки нашей продукции фармацевтической, изделия медназначения, медицинской техники. Также мы поставили себе задачу по созданию совместных производств.

Около 80 соглашений подписали на медицинском форуме Беларуси и Узбекистана-7

Амрилло Иноятов, министр здравоохранения Узбекистана:
Направление трансплантологии органов сегодня в Беларуси очень развито. Мы обсудили и договорились, что со следующего месяца уже хотим открыть их филиал на нашем Национальном детском республиканском центре четвертого уровня.

Отметим, что в рамках заседания были представлены научные достижения в сфере здравоохранения и фармацевтики.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Развитие ядерных инфраструктур стран СНГ обсуждают на базе БелАЭС
29 ноября 2023 13:45

Развитие ядерных инфраструктур стран СНГ обсуждают на базе БелАЭС

Лазаревич: «Россия – огромный регион, где мы можем присутствовать любыми видами товара»
29 ноября 2023 13:27

Лазаревич: «Россия – огромный регион, где мы можем присутствовать любыми видами товара»

Чудо-роботы для отработки сложных операций. Рассказываем о необычном центре для обучения врачей
29 ноября 2023 11:28

Чудо-роботы для отработки сложных операций. Рассказываем о необычном центре для обучения врачей