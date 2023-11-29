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Победителей областного этапа конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить» наградили в Минске. Всего подано 350 работ

29 ноября 2023 14:38
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Новости Беларуси. «Помнить. Чтить. Не допустить». Победителей областного этапа молодежного творческого конкурса наградили в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победителей областного этапа конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить» наградили в Минске. Всего подано 350 работ-1

На церемонию в музей истории Великой Отечественной войны пригласили авторов лучших работ. Это школьники и коллективы. Те, кто проявил себя на области, станут участниками республиканского этапа. Всего было подано 350 работ. Все объединены одной темой – сохранение исторической памяти. Жюри определило победителей в нескольких номинациях: лучшее исследование, видеоролик, эссе и другие. Были и технологичные разработки.

Победителей областного этапа конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить» наградили в Минске. Всего подано 350 работ-4

Екатерина Ременчик, ученица Любанской гимназии № 1:
Мы разработали мобильное приложение, которое содержит информацию о фактах геноцида на территории Любанского района в годы Великой Отечественной войны. Наше мобильное приложение содержит карту сожженных деревень, информацию о памятных местах на территории нашего района.

Победителей областного этапа конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить» наградили в Минске. Всего подано 350 работ-7

Юрий Щетько, прокурор Минской области:
В Минской области на постоянной основе проводится целенаправленная работа по патриотическому воспитанию граждан. Особое внимание уделяется работе с молодежью. И этот конкурс не исключение. Каждый белорусский гражданин, начиная с ранних лет, должен чтить подвиг наших предков и помнить о кровавом следе, оставленном карателями.

Победителей областного этапа конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить» наградили в Минске. Всего подано 350 работ-10

Молодежный творческий конкурс – инициатива Генеральной прокуратуры, Министерства образования и БРСМ. Он приурочен к Году мира и созидания, а также 80-летию начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Щетько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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