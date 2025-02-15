Полесский клондайк – в Брестской области в программу развития Полесья включили новые районы

Беларусь идет по пути развития. Эффективная экономика, благополучие граждан и комфорт для проживания – ключевые составляющие нашей стратегии. Причем задача – раскрыть потенциал всех районов без исключения. Отдельное внимание Припятскому Полесью – это 9 районов Брестской и Гомельской областей. Программа развития живописного края с богатой историей утверждена до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение Президента – выработать комплексный подход, который охватит все сферы жизни, но при этом учитывать индивидуальные особенности каждого региона.

Собрать дом, как конструктор, предлагают в Ганцевичском районе. Лесным богатством распорядились по уму и наладили производство деревянных домокомплектов под ключ. Еще даже до того, как «эко» стало модным. По традиционной немецкой технологии – фахверк из премиального клееного бруса. Чтобы собрать дом от фундамента, понадобится всего 4 месяца. За прошлый год удалось увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза.

Леонид Захарченя, директор предприятия по выпуску деревянных домов:

В 2022 году он у нас закончился, так как нас посчитали недоброжелателями. Но вся та технология осталось. И на сегодняшний день те же люди, те ресурсы – мы это все производим. И в Беларуси, и за рубежом на сегодняшний день оно 50 на 50. люди к нам идут за счет качества.

Яркий пример тому, как можно использовать потенциал уникальной земли, проявить природную смекалку и раскрепостить инициативу полешуков. Именно на этом и настаивает Президент. Решение развивать районы Припятского Полесья – пять от Гомельской и четыре от Брестской областей – реализовали в программе до 2030 года. В основе – эффективная экономика, социальное благополучие и комфорт для жизни.