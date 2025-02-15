Условия как в Минске! Почему белорусы всё чаще выбирают деревню?
С 7 февраля приняли изменения по вопросам содействия в трудоустройстве с переездом в сельскую местность. Согласно новым правилам, гражданам будет предоставляться помощь в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума – это более 4 тысяч рублей на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для реализации этой меры предусмотрен трехсторонний договор между органами власти, безработными и работодателями, что обеспечит контроль за выполнением обязательств и гарантии для всех сторон. Эта инициатива призвана не только привлечь кадры в сельскую местность, но и создать условия для их комфортного проживания и работы.
Каковы же перспективы, которые открываются перед теми, кто готов сделать шаг навстречу новой жизни? Тему продолжит Диана Головач.
Все условия, горячая вода, все как в Минске, в квартире обычной.
Специально для нашей съемочной группы Сергей Киселевич и Наталия Пискун проводят экскурсию по своему дому. Супруги переехали в агрогородок Быстрица Копыльского района из Минска год назад. По специальному постановлению о содействии в переселении безработных семье сразу предоставили не только рабочие места и материальную помощь, но и собственные метры. Такой выгодный обмен города на село планировали давно. Поэтому и решение приняли единогласно.
Сергей Киселевич:
Тут лучше спиться, чем в Минске. Нет такой суеты. Целый день находишься на свежем воздухе…
Наталия Пискун:
Что зимой, что летом.
Сергей Киселевич:
Телевизор за год мы, может, раза три только включали.
Наталия Пискун:
Ты все время чем-то занят, потому как собака требует внимания очень много. Приходишь с работы, погулял с собакой. Также мы завели кур.
Работает семейная пара в сельхозпредприятии «Тимирязевский». Сергей – инженер-энергетик, а Наталья – диспетчер. У супруги сегодня выходной, поэтому на рабочем месте только глава семейства. Проверить счетчики, подключить новое оборудование – это лишь малая часть задач на сегодня. Производство на предприятии постоянно модернизируют и расширяют, поэтому существует необходимость в специалистах. Ведь, как известно, кадры решают все.
С 7 февраля правила трудоустройства с переездом в сельскую местность изменились. Из новаций – теперь договор заключается между тремя сторонами: безработным, работодателем и органом по труду и занятости. Также размер финансовой помощи равен для всех – он составляет 9-кратный бюджет прожиточного минимума. Независимо от того, откуда приезжает человек: из города или деревни.
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