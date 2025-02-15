Условия как в Минске! Почему белорусы всё чаще выбирают деревню?

Каковы же перспективы, которые открываются перед теми, кто готов сделать шаг навстречу новой жизни? Тему продолжит Диана Головач.

С 7 февраля приняли изменения по вопросам содействия в трудоустройстве с переездом в сельскую местность. Согласно новым правилам, гражданам будет предоставляться помощь в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума – это более 4 тысяч рублей на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для реализации этой меры предусмотрен трехсторонний договор между органами власти, безработными и работодателями, что обеспечит контроль за выполнением обязательств и гарантии для всех сторон. Эта инициатива призвана не только привлечь кадры в сельскую местность, но и создать условия для их комфортного проживания и работы.

Специально для нашей съемочной группы Сергей Киселевич и Наталия Пискун проводят экскурсию по своему дому. Супруги переехали в агрогородок Быстрица Копыльского района из Минска год назад. По специальному постановлению о содействии в переселении безработных семье сразу предоставили не только рабочие места и материальную помощь, но и собственные метры. Такой выгодный обмен города на село планировали давно. Поэтому и решение приняли единогласно.

Все условия, горячая вода, все как в Минске, в квартире обычной.

Сергей Киселевич:

Тут лучше спиться, чем в Минске. Нет такой суеты. Целый день находишься на свежем воздухе…

Наталия Пискун:

Что зимой, что летом.

Сергей Киселевич:

Телевизор за год мы, может, раза три только включали.

Наталия Пискун:

Ты все время чем-то занят, потому как собака требует внимания очень много. Приходишь с работы, погулял с собакой. Также мы завели кур.