Несмотря на то, что с каждым годом историческая дата вывода советских войск из Афганистана становится все дальше, в Беларуси хранят память о героях, офицерах и солдатах, которые до конца выполнили свой воинский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем задачи в Афганистане не ограничивались лишь военной антитеррористической операцией. Советский Союз выполнял там масштабную гуманитарную миссию: строил дороги, больницы и школы. Чего не скажешь о тех же Соединенных Штатах, с приходом которых регион стал стремительно деградировать. И все мы прекрасно помним, как, разорив Афганистан, США позорно бежали оттуда, бросая своих сторонников на произвол судьбы.

Афганскую войну называют первой крупной антитеррористической операцией Новейшей истории. 9 лет советские войска вместе с правительством стояли на защите конституционного строя этого государства. Появление ограниченного контингента надолго отсрочило планы и натовской коалиции, и международного бандитизма.

Михаил Жукевич, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Мы не завоевывали Афганистан, и такой даже задачи не было. Когда были введены войска в Афганистан, был поставлен заслон наркотрафику, боевикам, которые могли перейти границу, и так далее. Мы пришли оказывать помощь. Если где-то нужно было взять под охрану какие-то объекты, они были взяты под охрану. Если нужно было разминировать то, что там наставили, эти мины и так далее, оно разминировалось.

Через Афганистан прошли 620 тысяч советских военнослужащих, в том числе 30 тысяч белорусов. Свой интернациональный долг в «горячей точке» выполняли и женщины. Любовь Шаговик командировала в Джелалабад для борьбы с эпидемиями. Не успел развернуться полевой госпиталь, началось поступление больных. Энтеровирусы, холера, малярия, вирусный гепатит. На одну медсестру в отделении приходилось по 180 пациентов.

Любовь Шаговик, медсестра неврологического отделения Гомельской городской клинической больницы № 2:

С 8 утра и до 8 вечера капали. Люди в мирное время такого просто никогда не видели. Поэтому, когда пришел к нам ковид, он 1/3 занимал по сложности, как мы работали там.