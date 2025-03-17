Почему этот город в шутку называют Ивье-де-Жанейро? Все дело в костёле – рассказываем

Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!

Католическая конфессия самая большая в Ивье, примерно 68 % населения. Костел святых апостолов Петра и Павла – визитка города. Великолепное барокко влюбляет с первого взгляда. Храм расположен на возвышенности и словно парит над городом. За фантастическими кадрами – сюда!

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Возле костела становится понятно, почему Ивье в шутку называют Ивье-де-Жанейро. Наверное, благодаря этой скульптуре? Марина Позняк, главный хранитель фондов Ивьевского музея национальных культур:

Многія турысты называюць наша Іўе «Іўе-дэ-Жанейра». Але на самой справе гэтая статуя – копія партугальскай статуі. Крыху памылковая ў іх, але мы не спрачаемся – хай так і застаецца.