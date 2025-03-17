Почему этот город в шутку называют Ивье-де-Жанейро? Все дело в костёле – рассказываем

Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!
Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!
Католическая конфессия самая большая в Ивье, примерно 68 % населения. Костел святых апостолов Петра и Павла – визитка города. Великолепное барокко влюбляет с первого взгляда. Храм расположен на возвышенности и словно парит над городом. За фантастическими кадрами – сюда!
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Возле костела становится понятно, почему Ивье в шутку называют Ивье-де-Жанейро. Наверное, благодаря этой скульптуре?
Марина Позняк, главный хранитель фондов Ивьевского музея национальных культур:
Многія турысты называюць наша Іўе «Іўе-дэ-Жанейра». Але на самой справе гэтая статуя – копія партугальскай статуі. Крыху памылковая ў іх, але мы не спрачаемся – хай так і застаецца.
Изысканный костел – конца XVIII века. Его возвели на месте старинного готического, который был заложен еще внуком первого владельца Ивья в 1495 году. Тринадцатилетняя война с Москвой в середине XVII века не оставила ему шанса. Отправляемся на неземную экскурсию.
Марина Позняк:
Касцёл Святых апосталаў Пятра і Паўла зачароўвае сваім інтэр'ерам. Гэты храм ніколі не пакідаў выконваць сваю функцыю. Мы можам бачыць старадаўні цэнтральны алтар, які датуецца XIX стагоддзем. Бакавыя алтары – гэтай жа пары. Гэта стардаўнія іконы такіх святых, як Святой Ганны, Антонія, Францыска Асізскага, Маці Божай Ангельскай.
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