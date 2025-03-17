Новости по тегу #Марина Позняк

До Великой Отечественной войны в Ивье проживало 3,5 тысячи иудеев. Практически все стали жертвами геноцида, были заключены в гетто, расстреляны и навсегда остались на нашей земле. После войны вернулись лишь 120 человек.
Ивье стало мусульманской столицей с легкой руки Витовта. С тех пор прошло уже 627 лет. Сегодня здесь самая большая татарская община в Беларуси.
Костел святых апостолов Петра и Павла – визитка города. Великолепное барокко влюбляет с первого взгляда.
Ивье – край, где испокон веков мирно жили католики, православные, мусульмане и иудеи. И сегодня здесь действует костел, церковь и мечеть и можно совершить колоритное путешествие.
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