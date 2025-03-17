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Новости по тегу #Марина Позняк

Синагога и застройка в центре города. Узнали, как сто лет назад в Ивье жили 3,5 тысячи евреев
17 марта 2025 14:43

Синагога и застройка в центре города. Узнали, как сто лет назад в Ивье жили 3,5 тысячи евреев

Какое место в Беларуси называют татарской столицей? Показываем город, где знают всё о культуре этого народа
17 марта 2025 14:39

Какое место в Беларуси называют татарской столицей? Показываем город, где знают всё о культуре этого народа

Почему этот город в шутку называют Ивье-де-Жанейро? Все дело в костёле – рассказываем
17 марта 2025 14:27

Почему этот город в шутку называют Ивье-де-Жанейро? Все дело в костёле – рассказываем

С чего туристу начать знакомство с Ивьем? Вот топ мест, которые нужно обязательно посетить
17 марта 2025 14:19

С чего туристу начать знакомство с Ивьем? Вот топ мест, которые нужно обязательно посетить

Гильза-ваза и кружка из гетто. Лесничий собрал коллекцию реликвий Великой Отечественной войны
04 февраля 2020 09:15

Гильза-ваза и кружка из гетто. Лесничий собрал коллекцию реликвий Великой Отечественной войны